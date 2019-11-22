Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Рублю предсказали падение к Новому году

Ридус00:01

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Мой Брянсквчера в 22:43

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

ФСБ опровергла кражу унитазов с украинских кораблей

Ранее в ВМС Украины заявили, что Россия "варварски" сняла с кораблей унитазы и оборудование.
Деловое.ТВ вчера в 04:29
Кино

Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Игры

PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Пользователи, получившие от Sony и Microsoft версии PlayStation 5 и Xbox Scarlett для разработчиков, поделились первыми впечатлениями от тестовых консолей.
Ferra вчера в 12:35
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия

Расчлененное тело школьной уборщицы нашли в мусорке в Кузбассе

Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Газета.Ru 20 ноября в 03:32
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
Наука

Эпоха генетической модификации людей начнется через два года

Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Ugpressa.ru 20 ноября в 13:04
Политика

Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:59
Общество

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Авто

Tesla представил пикап Cybertruck

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск представил в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе новый электропикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 23:40
Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Piter.tv 20 ноября в 11:58
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Космос

Украина планирует построить город на Луне

В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Журналистская правда 19 ноября в 08:46
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Футбол

Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»

47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
Евро-футбол.ру 00:19
Армия и оружие

Признать космос сферой военной деятельности собираются в НАТО

В Североатлантическом Альянсе рассказали о намерениях признать космос своей новой оперативной сферой.
UfacityNews.ru 19 ноября в 08:03
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль

Ореанда-Новости вчера в 09:23
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Футбол

Киевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

РБК вчера в 09:47
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru вчера в 20:23
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru вчера в 04:07
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Новый год
Главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарём. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное