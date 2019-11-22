Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Общество

Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru вчера в 11:02
Политика

Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
Парламентская газета вчера в 15:58
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Футбол

Бэйл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»

Евро-футбол.ру 01:29
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Lenta.ru 01:51
Теннис

Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Спорт-Экспресс вчера в 09:40
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости вчера в 02:55
Здоровье

Новый порядок получения медсправок для водителей пока отложен

Минздрав отложил на неопределенное время вступление в силу нового порядка получения медсправок для водителей.
ГТРК Курск вчера в 09:24
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Наука

Геном дьявольского червя: ученые расшифровали его генетический код

Дьявольский червь может жить на глубине 3,6 километров под землей, где уже нет ни каких многоклеточных организмов.
Экология Регионов 02:10
Финансы

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН вчера в 06:02
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Шоу-бизнес

Лобода показала подписчикам идеальный шпагат

В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
WomanHit.ru вчера в 03:03
Происшествия

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
ТАСС 02:25
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
Происшествия

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 01:42
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Политика

США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций в отношении Египта, если покупка все-таки состоится.
Коммерсантъ 01:32
Общество

Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
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