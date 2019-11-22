Финансы
РБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБКвчера в 22:00
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Общество
Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Политика
Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
Экономика
Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Футбол
Бэйл не планирует возвращаться в «Тоттенхэм»
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
Теннис
Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Здоровье
Новый порядок получения медсправок для водителей пока отложен
Минздрав отложил на неопределенное время вступление в силу нового порядка получения медсправок для водителей.
Происшествия
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Наука
Геном дьявольского червя: ученые расшифровали его генетический код
Дьявольский червь может жить на глубине 3,6 километров под землей, где уже нет ни каких многоклеточных организмов.
Финансы
Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
Происшествия
Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей
Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Происшествия
В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Политика
США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35
В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций в отношении Египта, если покупка все-таки состоится.
Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».