Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты: курс рубля ослабнет к Новому году

Дождь01:16

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Здоровье

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приему антибиотиков, чтобы сократить распространение устойчивости к ним бактерий.
РБК вчера в 23:27
Общество

Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Армия и оружие

Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Пекин после прохода военных кораблей США около спорных островов в Южно-Китайском море призвал Вашингтон прекратить данные провокации.
Политика Сегодня вчера в 23:23
Происшествия

Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Одессе

Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Газета.Ru вчера в 18:29
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Армия и оружие

Из Ту-160 пока не получается сделать авиалайнер

Как сообщил в интервью «Интерфаксу» индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, разработка сверхзвукового авиалайнера приводит к необходимости решения ряда «прорывных задач».
Популярная механика 00:00
Шоу-бизнес

Муж Бородиной попал в больницу с травмами лица

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram фото из больницы. На снимке на его лице заметны ссадины.
Рамблер 20 ноября в 07:24
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Спорт

Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

В Сети опубликовали новый "живой" снимок, на котором видна часть салона рестайлинговой "Нивы".
Авторамблер вчера в 04:03
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия вчера в 07:24
Происшествия

Двое военных погибли на авиабазе США при крушении самолета

Российская газета вчера в 16:51
Общество

Под зданием американской школы нашли кладбище с 145 могилами

В американском штате Флорида в городе Тампа на территории школы King High School обнаружено кладбище с 145 могилами, сообщает Fox13.
Радио Sputnik 01:16
Политика

Кем стали лидеры «оранжевой революции» на Украине спустя 15 лет

РИА Новости 00:29
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян с «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
ЖКХ

Авария оставила без отопления 16 тысяч жителей Курска

В результате аварии на теплосетях в Курске без отопления и горячей воды остались около 16 тысяч жителей города, а также учебные заведения, детсады и поликлиника, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 00:06
Наука

Раковые ДНК позволяют опухолям эволюционировать быстро

MedikForum.ru вчера в 04:20
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Саппоро (Япония).
Аргументы и Факты 00:48
Кино

Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество

Кабинет министров выступил против продажи алкоголя с 21 года

В кабинете министров не поддержали инициативу о повышении минимального возраста продаж алкоголя с 18-ти до 21 года.
Пятый канал 01:15
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru вчера в 20:23
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