Финансы

РБКРБКЭксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

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Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19
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В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

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Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Политика

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Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Коммерсантъ 00:55
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

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Происшествия

Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав

В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
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Piter.tv 01:42
Происшествия

Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом

По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
РЕН ТВ 00:24
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян с «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
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Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

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МИР 24 вчера в 01:43
Транспорт

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

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Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
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В Вашингтоне заявляют, что использование Су-35 и других российских систем вооружения может создать «угрозу» для способности Египта действовать совместно с военными США и других стран НАТО.
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16 тысяч жителей Курска остались без горячей воды и отопления

Газета.Ru 00:55
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Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно

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Федерация футбола оштрафовала киевское «Динамо» за фанатов-расистов

Украина.ру вчера в 09:15
Общество

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Газета.Ru вчера в 01:02
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Более 50 учащихся лицея в Биробиджане пострадали от кишечной инфекции

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Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
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В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann

Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram постер группы Lindemann, на котором она изображена на руках космонавта — Петера Тэгтгрена.
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Россия запланировала испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

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В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
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Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК вчера в 16:36
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