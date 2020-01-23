Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.

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Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

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