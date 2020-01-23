Экономика
ИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известия16:01
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Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Политика
Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Технологии
Власти Германии заплатят почти $1 млн за обновления Windows 7
Правительство Германии заплатит почти миллион долларов за обновления безопасности операционной системы Windows 7, которую ранее перестала поддерживать компания Microsoft.
Общество
Экологическую ситуацию в Хакасии обсудят на специальном совещании
В республиканском правительстве создали рабочую группу, которая займется разработкой предложений и реализацией мер, направленных на улучшение экологической ситуации в Хакасии.
Экономика
Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании
Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске.
Армия и оружие
The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России
«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Здоровье
МИД Великобритании рекомендовал воздержаться от поездок в Ухань
Внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало своим подданным не посещать китайский город Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
Украинский генерал обвинил экс-главу генштаба в предательстве и «сливе»
Генерал-майор Вооруженных сил Украины и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос обвинил экс-главу Генштаба Виктора Муженко в предательстве и «сливе» в 2014 году во время боев за Славянск и Краматорск.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Кино
Только в Мягком кинотеатре «Гудок» можно посмотреть мировой блокбастер в уникальном формате ScreenX
Происшествия
Дело трансгендерной женщины Мишель из Брянска вернули на пересмотр
Районный суд в Брянске в ноябре прошлого года признал Мишель виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних и приговорил ее к трем годам колонии.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Биатлон
Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке
Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
Игры
Серия Half-Life стала временно бесплатной в Steam
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.