Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.
Известия16:01

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Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия19:29

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru18:45

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URA.Ru18:30

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

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Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском16:59

Цены на табачные изделия в России в 2020 году могут вырасти на четверть

REGNUM16:53

Стоимость сигарет в 2020 году вырастет на 25%

РЕН ТВ16:17
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По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
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Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
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Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ 14:00
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Экс-министр здравоохранения Скворцова стала главой ФМБА

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В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru вчера в 11:07
Технологии

Власти Германии заплатят почти $1 млн за обновления Windows 7

Правительство Германии заплатит почти миллион долларов за обновления безопасности операционной системы Windows 7, которую ранее перестала поддерживать компания Microsoft.
iReactor 13:51
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Экологическую ситуацию в Хакасии обсудят на специальном совещании

В республиканском правительстве создали рабочую группу, которая займется разработкой предложений и реализацией мер, направленных на улучшение экологической ситуации в Хакасии.
Хакасия 20 января в 02:51
Экономика

Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
Известия 19:04
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 03:55
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«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

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Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Происшествия

На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за сообщений о минировании

Сообщения о минировании поступили в 30 детских садов в Хабаровске.
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Армия и оружие

The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России

«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
Евразия Daily 04:57
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

РИА Новости Крым 11:59
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер

Коммерсантъ 20 января в 20:51
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Здоровье

МИД Великобритании рекомендовал воздержаться от поездок в Ухань

Внешнеполитическое ведомство Великобритании рекомендовало своим подданным не посещать китайский город Ухань из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 14:16
Армия и оружие

Украинский генерал обвинил экс-главу генштаба в предательстве и «сливе»

Генерал-майор Вооруженных сил Украины и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос обвинил экс-главу Генштаба Виктора Муженко в предательстве и «сливе» в 2014 году во время боев за Славянск и Краматорск.
Lenta.ru 20 января в 07:55
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Кино

Только в Мягком кинотеатре «Гудок» можно посмотреть мировой блокбастер в уникальном формате ScreenX

СОВА вчера в 06:13
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Дело трансгендерной женщины Мишель из Брянска вернули на пересмотр

Районный суд в Брянске в ноябре прошлого года признал Мишель виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних и приговорил ее к трем годам колонии.
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Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
RT на русском 02:26
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Известия 03:00
Биатлон

Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке

Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
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Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН 07:44
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