Экономика
ИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известия16:01
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
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В КНР окончательно введён в эксплуатацию самый большой и чувствительный в мире одиночный радиотелескоп.
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Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
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В WhatsApp появилась тёмная тема
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Сборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0.