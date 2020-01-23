Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия16:01

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Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

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Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

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Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru18:45

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия19:29

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС21:13

Цены на табачные изделия в России в 2020 году могут вырасти на четверть

REGNUM16:53

Стоимость сигарет в 2020 году вырастет на 25%

РЕН ТВ16:17
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Беременная от 10-летнего россиянина семиклассница рассказала об их любви

Lenta.ru 12:18
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Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
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Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
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РБК 09:04
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС 22:19
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости 13:25
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Названы источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Вероятным источником средств для исполнения поручений собеседники «Известий», знакомые с последними расчетами Минфина, называют отмену части налоговых льгот, которые уже сейчас ежегодно обходятся бюджету более чем в 4 трлн рублей, а к концу 2022-го могут превысить 4,5 трлн рублей в год.
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Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа

Импичменту посвящена в эти дни львиная доля эфира американских новостных каналов. Опрос проводился 17-22 января на всей территории США.
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«Обскому СПГ» вставят иностранную турбину

За заказ борются Siemens и Baker Hughes Импортозамещение буксует в газовой отрасли: несмотря на планы построить новый завод по сжижению газа «Обский СПГ» исключительно на базе российского ключевого оборудования, НОВАТЭК закажет для него иностранные турбины.
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Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

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Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

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Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
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Вышел трейлер финального сезона мультсериала «Войны клонов»

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Пьяного 10-летнего ребенка госпитализировали в Саратове

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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

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Путин призвал усовершенствовать структуру потребительской корзины

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Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

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Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One

К текущему моменту улучшить ситуацию не удалось, поэтому проект пришлось отложить на пять месяцев.
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Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
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Россельхознадзор проверяет весь багаж из Юго-Восточной Азии

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Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru 20:44
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Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

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В Южно-Сахалинске проводят медосмотры школьников

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