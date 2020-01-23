Экономика
ИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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с чего всё началось
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известиявчера в 16:01
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Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Биатлон
Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии
Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии Ветераны биатлона взяли два золота, два серебра и бронзу.
Футбол
Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ
Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Экономика
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Кино
Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет роль агента Смита в четвертой серии блокбастера «Матрица».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Происшествия
У госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус
Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Общество
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ
Политика
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
Кино
Netflix анонсировал аниме-фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
На официальной странице в Twitter компания Netflix сообщила, что недавние слухи о новой версии "Ведьмака" – правдивы.
Армия и оружие
Российский БТР навел орудие на военную колонну США в Сирии
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Здоровье
В Амурской области запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним
Проект областного закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Амурской области» депутаты приняли в двух чтениях.
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Политика
Скворцова утверждена на должность главы ФМБА
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Политика
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.