Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известиявчера в 16:01

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«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАССвчера в 21:13

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новостивчера в 20:47

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русскомвчера в 16:59

Сигареты подорожают на четверть

URA.Ruвчера в 18:30

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известиявчера в 19:29

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ruвчера в 18:45

Цены на табачные изделия в России в 2020 году могут вырасти на четверть

REGNUMвчера в 16:53
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Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии

Родители Антона Шипулина привезли пять медалей с зимних игр в Австрии Ветераны биатлона взяли два золота, два серебра и бронзу.
Екатеринбург-ТВ вчера в 22:13
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Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ

Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 22:48
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
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Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

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Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru 21 января в 10:22
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Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия

У госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса.
Aobe.ru вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт вчера в 09:58
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Хоккей

Артемий Панарин не сыграет на Матче звёзд НХЛ

Горняцкая правда вчера в 02:58
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости вчера в 14:05
Наука

Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Planet Today вчера в 12:52
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru вчера в 11:39
Кино

Netflix анонсировал аниме-фильм по мотивам сериала «Ведьмак»

На официальной странице в Twitter компания Netflix сообщила, что недавние слухи о новой версии "Ведьмака" – правдивы.
VSE42.RU вчера в 22:16
Армия и оружие

Российский БТР навел орудие на военную колонну США в Сирии

Discover24 21 января в 02:43
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 21 января в 11:17
Здоровье

В Амурской области запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним

Проект областного закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Амурской области» депутаты приняли в двух чтениях.
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«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков

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Скворцова утверждена на должность главы ФМБА

NewInform вчера в 17:29
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В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
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Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 20:41
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
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Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
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