Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

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Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

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