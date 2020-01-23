Экономика
ИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известия16:01
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Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство
Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Общество
Компания из США собирается достать с борта «Титаника» радиостанцию
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Футбол
Барселона в Кубке Испании со скрипом прошла клуб из третьего дивизиона
Футбольный клуб Ибица был образован в 2015 году, и сейчас выступает в Сегунде Б — третьем по силе испанском дивизионе.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Политика
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Экономика
«Обскому СПГ» вставят иностранную турбину
За заказ борются Siemens и Baker Hughes Импортозамещение буксует в газовой отрасли: несмотря на планы построить новый завод по сжижению газа «Обский СПГ» исключительно на базе российского ключевого оборудования, НОВАТЭК закажет для него иностранные турбины.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сиэтле
Неизвестный открыл огонь в Сиэтле (американский штат Вашингтон). Жертвой трагедии стал один человек.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ.РФ, являющаяся владельцем 75% акций футбольного ЦСКА, начала переговоры с инвесторами о продаже части имеющихся в ее распоряжении ценных бумаг клуба.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Армия и оружие
The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России
«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
Футбол
«Авангард» расторг контракт с Касаевым
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Рубина" Алан Касаев покинул курский "Авангард".
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Политика
Куратор цен на бензин покинет правительство
Дмитрий Козак курирует ТЭК и промышленность в правительстве с мая 2018 года, когда в стране произошел бензиновый кризис.
Экономика
Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Наука
Жир на животе увеличивает риск повторного сердечного приступа
Происшествия
В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика
В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Происшествия
В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок
Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
Армия и оружие
Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами
В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты.
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Общество
В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.