Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известиявчера в 19:29

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новостивчера в 20:47

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ruвчера в 18:45

Сигареты подорожают на четверть

URA.Ruвчера в 18:30

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАССвчера в 21:13

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русскомвчера в 16:59

Цены на табачные изделия в России в 2020 году могут вырасти на четверть

REGNUMвчера в 16:53
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Спорт

Олег Матыцин назначен новым министром спорта

Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика Сегодня 21 января в 12:35
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК вчера в 13:33
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Экономика

Греф считает, что темпы роста ВВП России могут быть выше 4%

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что у России есть «исторический шанс» улучшить экономическую политику и сделать так, чтобы темпы роста ВВП были выше среднемирового уровня.
Коммерсантъ вчера в 01:49
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета вчера в 06:36
Космос

Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами

Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Южный Федеральный 20 января в 19:04
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Общество

Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.
РБК вчера в 12:19
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 00:49
Спорт

Сборная России впервые победила в медальном зачете юношеской Олимпиады

Известия вчера в 11:25
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:15
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Происшествия

У госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса.
Aobe.ru вчера в 14:37
Общество

С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году "Титаника" телеграфный передатчик.
Газета.Ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 02:33
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Lenta.ru вчера в 10:46
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русском вчера в 23:46
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Фигурное катание

Россияне заняли весь пьедестал почета после короткой программы на ЧЕ

Отечественные фигуристы заняли весь пьедестал почета после короткой программы на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 20:44
Кино

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
КиноПоиск вчера в 02:08
Кино

Netflix анонсировал аниме-фильм по мотивам сериала «Ведьмак»

На официальной странице в Twitter компания Netflix сообщила, что недавние слухи о новой версии "Ведьмака" – правдивы.
VSE42.RU вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru 21 января в 18:49
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости вчера в 07:49
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости вчера в 14:05
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