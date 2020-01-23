Экономика
ИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Политика
В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Гаджеты
Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона
Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
Политика
Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Происшествия
В омской больнице пенсионеру отказались делать перевязку
Омич рассказал, что сотрудники Городской клинической больницы № 11 отказались делать перевязку ног его пожилому отцу.
Армия и оружие
В ДНР застрелили замкомандующего спецназом МВД
Здоровье
Заработали новые правила лечения по полису ОМС
Сланцы В конце прошлого года правительство России утвердило расширенную программу лечения по полису ОМС.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Политика
Трамп ответил на критику Греты Тунберг
Общество
Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Общество
Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма
Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
Культура
О том, кто мог стать министром культуры
Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Футбол
Агент Кокорина опроверг его уход в аренду в «Сочи»
Космос
Название нового марсохода NASA определят голосованием
Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Экономика
«Победа» сократила закупки российского керосина
«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Спорт
Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады
Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне.
Футбол
«Челси» в большинстве не смог победить «Арсенал»
Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата Англии.