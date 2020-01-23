Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
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Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском16:59

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru18:45

Сигареты подорожают на четверть

URA.Ru18:30

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

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В 2020 году стоимость табачной продукции может подскочить на 25%

Life.ru19:15

Цены на табачные изделия в России в 2020 году могут вырасти на четверть

REGNUM16:53

Стоимость сигарет в 2020 году вырастет на 25%

РЕН ТВ16:17
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Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском 18:47
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Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона

Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
UfacityNews.ru 14:02
Политика

Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 17:56
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Общество

Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru вчера в 13:08
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ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Коммерсантъ 19:18
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В омской больнице пенсионеру отказались делать перевязку

Омич рассказал, что сотрудники Городской клинической больницы № 11 отказались делать перевязку ног его пожилому отцу.
БК55 вчера в 01:04
Армия и оружие

В ДНР застрелили замкомандующего спецназом МВД

News-24.ru 01:39
Здоровье

Заработали новые правила лечения по полису ОМС

Сланцы В конце прошлого года правительство России утвердило расширенную программу лечения по полису ОМС.
Знамя труда (Сланцы) вчера в 11:46
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Политика

Парламент Великобритании одобрил Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Lenta.ru 13:46
Политика

Трамп ответил на критику Греты Тунберг

Lenta.ru 10:12
Общество

Первые двигатели ПД-14 для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

На Иркутский авиационный завод доставили первые двигатели ПД-14 для нового российского самолета МС-21-300.
Российская газета 03:51
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Общество

Россияне назвали загрязнение природы угрозой страшнее терроризма

Наиболее опасная из угроз, с которыми человечество сталкивается в XXI веке, — это загрязнение окружающей среды, считают россияне.
РБК 16:00
Культура

О том, кто мог стать министром культуры

Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Давыдов.Индекс 14:24
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 09:28
Футбол

Агент Кокорина опроверг его уход в аренду в «Сочи»

Аргументы и Факты 08:59
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Космос

Название нового марсохода NASA определят голосованием

Американское аэрокосмическое агентство NASA запустило голосование на лучшее название для нового марсохода.
Телеканал 360° 16:28
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа 08:36
Экономика

«Победа» сократила закупки российского керосина

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Спорт

Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады

Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне.
Российская газета 12:51
Футбол

«Челси» в большинстве не смог победить «Арсенал»

Футболисты «Челси» и «Арсенала» сыграли вничью в рамках 24-го тура чемпионата Англии.
Sport24.ru вчера в 17:11
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