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Эксперты спрогнозировали поведение рубля до конца года

Высокая стоимость нефти и повышение ключевой ставки укрепили рубль.
Известия
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель.
РИА Новости
Рост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта поднимет спрос на рубли со стороны экспортеров для выплаты налогов.
РИА Новости
В случае очередного замедления мировой экономики инвесторы начнут избавляться от рискованных активов, что ударит по валютам развивающихся стран.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Что будет с рублем до конца года
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.
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