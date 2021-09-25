ИзвестияЭксперты спрогнозировали поведение рубля до конца годаВысокая стоимость нефти и повышение ключевой ставки укрепили рубль.ИзвестияПо мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель.РИА НовостиРост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта поднимет спрос на рубли со стороны экспортеров для выплаты налогов.РИА НовостиВ случае очередного замедления мировой экономики инвесторы начнут избавляться от рискованных активов, что ударит по валютам развивающихся стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияНародные новостиИнвест-ФорсайтФАНOAnewsЭкономика сегодняОбщественная служба новостейС чего всё началосьЧто будет с рублем до конца годаПо мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.РИА Новостивчера в 01:00Подробнее о событииФинансисты дали прогноз по курсу доллара до конца годаРамблервчера в 04:35Аналитик Кочетков: российский рубль остается недооцененнымЭкономика сегоднявчера в 08:41Эксперты спрогнозировали поведение рубля до конца годаИзвестиявчера в 04:49Финансисты: на курс рубля до конца года может повлиять пандемия COVID-19Lenta.ruвчера в 09:56Эксперты прогнозируют укрепление рубля до конца года на дорогой нефти и решениях ЦБ по ставкеПРАЙМвчера в 03:20Финансовые аналитики рассказали, что ждать от рубля до конца годаРЕН ТВвчера в 03:04Что будет с рублем до конца годаРИА Новостивчера в 01:00Показать ещёОценить103Поделиться