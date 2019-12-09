Финансы

News.ruNews.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Банк России, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. и сделает жесткое заявление по ДКП

ПРАЙМ05:08

Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАССвчера в 05:15

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБКвчера в 16:01

Виды на смягчение

Российская газетавчера в 10:25

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ruвчера в 19:38

Кредиту ставкой не поможешь: долги россиян наращивать дальше некуда

Евразия Dailyвчера в 05:47

У ЦБ РФ могут быть большие сомнения по поводу ставки

Finam.Ruвчера в 10:00
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Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском вчера в 18:34
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Интермонитор.ру 04:39
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Lenta.ru 07:07
Политика

Новым премьером Финляндии стала Санна Марин

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.
Газета.Ru 07:43
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Политика

Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Известия 08:17
Происшествия

Двух петербургских полицейских обвинили в избиении подростка

В Петербурге в отношении двух полицейских обвинили в избиении подростка.
Peterburg2.ru 07:23
Политика

Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Lenta.ru 07:48
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa, передает РИА Новости.
НИА Самара 07 декабря в 11:17
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30

News.ru 03:25
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Экономика

Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года снизился до $71,6 млрд.
RT на русском 08:28
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Происшествия

В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
РИА Новости 05:17
Армия и оружие

Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Известия вчера в 07:12
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Здоровье

Медики рассказали, как при помощи стула определить рак легких

Алтапресс 02:30
Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Rambler News Service 06:45
Происшествия

Педофил в Красноярске совратил 36 маленьких девочек

Московский Комсомолец 06:43
Футбол

В США заявили о признании Путиным факта подкупа президента FIFA

В США считают, что президент России Владимир Путин признал факт подкупа президента FIFA во время выборов места проведения ЧМ-2018 по футболу.
ProstoProSport 08:27
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Кино

Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр

Cyber.sports.ru 03:23
Экономика

Дума приняла в первом чтении законопроекты о защите инвестиций

Первый документ № 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (об основах и систематизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации) создаёт правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами, а также вводит институт соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Экономика и жизнь 08:46
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Гаджеты

Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android

Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Инфорос 05:18
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