Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Политика Путин прокомментировал убийство в Берлине Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».

Политика Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.

Политика Новым премьером Финляндии стала Санна Марин 34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.

Политика Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.

Музыка Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa, передает РИА Новости.

Экономика Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Спорт ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.

Происшествия В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Экономика Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом» Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Экономика Дума приняла в первом чтении законопроекты о защите инвестиций Первый документ № 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (об основах и систематизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации) создаёт правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами, а также вводит институт соглашения о защите и поощрении капиталовложений.