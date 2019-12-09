Финансы
News.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%
Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Песков рассказал о разговоре Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пообщались один на один в течение короткого промежутка времени в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Политика
Новым премьером Финляндии стала Санна Марин
34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Политика
Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Происшествия
Двух петербургских полицейских обвинили в избиении подростка
В Петербурге в отношении двух полицейских обвинили в избиении подростка.
Политика
Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе
В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»
Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa, передает РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Экономика
Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд
Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года снизился до $71,6 млрд.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Происшествия
В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек
Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Армия и оружие
Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Происшествия
Педофил в Красноярске совратил 36 маленьких девочек
Футбол
В США заявили о признании Путиным факта подкупа президента FIFA
В США считают, что президент России Владимир Путин признал факт подкупа президента FIFA во время выборов места проведения ЧМ-2018 по футболу.
Космос
Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Экономика
Дума приняла в первом чтении законопроекты о защите инвестиций
Первый документ № 828237-7 «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (об основах и систематизации инвестиционной деятельности в Российской Федерации) создаёт правовую основу для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами, а также вводит институт соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.