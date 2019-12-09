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Политика «Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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