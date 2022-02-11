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Уральская палата недвижимости: ставки по ипотеке вырастут после решения Центробанка

Ставки по ипотеке начали расти в конце прошлого года.
Znak.com
По прогнозам, спрос на новостройки снизится, а вторичное жилье станет более популярным, так как продавцам готовых квартир будет выгоднее продать лот по более низкой цене, чем ждать стабилизации рынка, которая может затянуться на месяцы или годы.
ПРАЙМ
Теперь же регулятор ожидает снижения темпов роста ипотеки.
Konkurent.ru
Дорогая ипотека сделает покупку недвижимости недоступной или невыгодной для многих.
Российская газета

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Рынок недвижимости отреагирует на рост ключевой ставки ЦБ снижением спроса
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