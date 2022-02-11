По прогнозам, спрос на новостройки снизится, а вторичное жилье станет более популярным, так как продавцам готовых квартир будет выгоднее продать лот по более низкой цене, чем ждать стабилизации рынка, которая может затянуться на месяцы или годы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.
Первый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.