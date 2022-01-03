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Эксперты спрогнозировали снижение цен на газ в Европе после запуска СП-2

Скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" наряду с увеличением поставок из России могли бы снизить цены на газ в Европе, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости
Начало поставок газа по "Северному потоку 2" может улучшить ситуацию с предложением газа, но только в комбинации с новыми контрактами на поставку, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
РИА Новости
"Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться", — отмечает он.
РИА Новости
"Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу.
Finam.Ru

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