Начало поставок газа по "Северному потоку 2" может улучшить ситуацию с предложением газа, но только в комбинации с новыми контрактами на поставку, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Последние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в очередной раз продемонстрировали, что Европу исключили из обсуждения ключевых вопросов международной повестки.
«Организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров», — сказано в сообщении.