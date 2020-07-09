«Если размер штрафа останется в объеме $2 млрд, то с учетом уровня цен на сырье, мы считаем, что компании, возможно, придется снизить дивиденды, чтобы сохранить показатели кредитоспособности», — написали эксперты агентства.

Общество Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2» В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.

Политика В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств. 251

Общество В МВД предложили изменить водительские права и ПТС МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения. 2,5K

Происшествия Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. 681

Космос Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе руководства региона. 37

Происшествия В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко. 35

Политика Жириновский заявил, что Украине придет конец без поддержки США По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец.

Общество Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет выходного дня для прохождения диспансеризации.

Футбол Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал поведение Доменико Тедеско в матче «Спартак» — «Локомотив» (1:1) Арбитр ФИФА и эксперт по судейским вопросам Алексей Николаев прокомментировал поведение главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).

Здоровье Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах. 56

Шоу-бизнес Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia. 24

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 371

Единоборства Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже Россиянин Пётр Ян, прибывший на «Бойцовский остров», чтобы сразиться с Жозе Алдо на турнире UFC 251, рассказал, где будут проходить поединки.

Общество В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. 765

Наука У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. 151

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,2K