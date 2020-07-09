Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЭксперты спрогнозировали снижение дивидендов «Норникелем» из-за штрафа

«Если размер штрафа останется в объеме $2 млрд, то с учетом уровня цен на сырье, мы считаем, что компании, возможно, придется снизить дивиденды, чтобы сохранить показатели кредитоспособности», — написали эксперты агентства.
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Эксперты спрогнозировали снижение дивидендов «Норникелем» из-за штрафа

ИА Красная Веснавчера в 19:27

S&P: «Норникелю» придется снизить дивиденды при полном возмещении рекордного штрафа

Коммерсантъвчера в 12:37

S&P: «Норникелю» придется снизить дивиденды при полном возмещении ущерба в $2 млрд

ТАССвчера в 10:36

«Норникелю» для сохранения рейтинга может потребоваться снижение дивидендов

ПРАЙМвчера в 11:07

Акции «Норникеля» упали на 2,7% после публикации отчета S&P о дивидендах

РБКвчера в 10:55

S&P считает, что «Норникелю» придется снизить дивиденды при полном возмещении ущерба в $2 млрд

Finam.Ruвчера в 11:25
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Общество

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»

В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 вчера в 10:25
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости вчера в 06:24
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Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Армия и оружие

Макет японской гиперзвуковой ракеты попал на фото

На фото попал макет японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Её разработка ведётся с 2019 года.
Ferra вчера в 12:37
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Происшествия

Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
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Космос

Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе руководства региона.
РИА Новости вчера в 11:38
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Происшествия

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
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Политика

Жириновский заявил, что Украине придет конец без поддержки США

По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец.
ФАН вчера в 03:41
Общество

Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации

Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении работникам старше 40 лет выходного дня для прохождения диспансеризации.
Известия вчера в 08:15
Футбол

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал поведение Доменико Тедеско в матче «Спартак» — «Локомотив» (1:1)

Арбитр ФИФА и эксперт по судейским вопросам Алексей Николаев прокомментировал поведение главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
BetOn вчера в 15:54
Здоровье

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»

В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv вчера в 01:17
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Шоу-бизнес

Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

В своем Instagram Тимати сообщил, что вместе со своим братом Артемом Юнусовым решил открыть ещё одно заведение, но уже под другим названием - Chicken Mafia.
CT news вчера в 12:36
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Единоборства

Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже

Россиянин Пётр Ян, прибывший на «Бойцовский остров», чтобы сразиться с Жозе Алдо на турнире UFC 251, рассказал, где будут проходить поединки.
CT news вчера в 03:55
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Интерфакс 00:51
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Здоровье

Главный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана умер от пневмонии

В Казахстане умер главный санитарный врач Алма-Атинской области Кайрат Баймухамбетов.
Фергана вчера в 23:39
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Политика

Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 09:39
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 05:56
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