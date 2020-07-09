Экономика
ИА Красная ВеснаЭксперты спрогнозировали снижение дивидендов «Норникелем» из-за штрафа
«Если размер штрафа останется в объеме $2 млрд, то с учетом уровня цен на сырье, мы считаем, что компании, возможно, придется снизить дивиденды, чтобы сохранить показатели кредитоспособности», — написали эксперты агентства.
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S&P: «Норникелю» придется снизить дивиденды при полном возмещении рекордного штрафа
Коммерсантъвчера в 12:37
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Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
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В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
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По мнению депутата Государственной думы России, без поддержки Соединенных Штатов Украине придет конец.
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Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал поведение Доменико Тедеско в матче «Спартак» — «Локомотив» (1:1)
Арбитр ФИФА и эксперт по судейским вопросам Алексей Николаев прокомментировал поведение главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
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Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
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Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
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По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
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Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области
Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
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Здоровье
Главный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана умер от пневмонии
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Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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