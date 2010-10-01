Энергетика

ТАССТАССЭксперты спрогнозировали снижение экспорта российского газа в Европу в 2020 году

Европа - традиционный рынок сбыта "Газпрома" - завершает сезон отбора газа из подземных хранилищ с рекордным уровнем запасов. Это наряду с неопределенностью относительно будущего спроса на газ может привезти к снижению экспорта "Газпрома" в текущем году, считают опрошенные ТАСС аналитики.
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