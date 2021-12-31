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Эксперты спрогнозировали стоимость доллара в 2022 году

За 2022 год курс может меняться в диапазоне от 70 до 76 рублей за доллар, но к декабрю должен ослабеть до 72 рублей.
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Финансовые эксперты спрогнозировали укрепление курса российской валюты в 2022 году.
Экономика сегодня
При оценке привлекательности российской валюты со стороны нерезидентов решающую роль сыграет ситуация на нефтяном рынке, считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Sputnik Таджикистан
Денежно-кредитная политика Центрального банка России также может оказать положительное влияние на рубль.
ФАН

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