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Экономика

Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России к концу года

Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России к концу 2021 года. Об этом сообщают «Известия». Максимальный прогноз был дан экспертами ВТБ.В источнике
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Попасть в пятерку: аналитики спрогнозировали инфляцию на конец года

Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,85%, свидетельствуют результаты консенсус-опроса «Известий». Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, сошлись во мнении аналитики.
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Попасть в пятерку: аналитики спрогнозировали инфляцию на конец года

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В ДТП на Красном проспекте в Новосибирске погиб водитель

Вблизи дома на улице Красный проспект, 92 совершил столкновение с автомобилем «КИА-Рио» под управлением водителя 1965 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
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