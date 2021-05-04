Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России к концу 2021 года. Об этом сообщают «Известия». Максимальный прогноз был дан экспертами ВТБ.

С чего всё началось Попасть в пятерку: аналитики спрогнозировали инфляцию на конец года Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,85%, свидетельствуют результаты консенсус-опроса «Известий». Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки Центробанка и возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, сошлись во мнении аналитики. Известия 17:01