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Lenta.ru
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».В источнике
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Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
Росбалт

СМИ: К концу года отзыв лицензий у банков может ускориться

Росбалт20:40
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков РФ к концу года

ПРАЙМ19:39
Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

Коммерсантъ17:01

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Слово и Дело21 августа в 08:46
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Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
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