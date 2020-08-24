Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Крайстчерч, Новая Зеландия, 24 августа 2020, 03:18 — REGNUM Судебный процесс над австралийцем Брентоном Харрисоном Таррантом, обвиняемом в нападении на мечеть в городе Крайстчёрче, начался в Новой Зеландии.
Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".