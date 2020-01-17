В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.

Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

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