Экономика

РБКРБКЭксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
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Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России

РБК00:00

Рождественское гадание на финансовой гуще: чего ждать от рынков в 2020 году

Профиль13 января в 16:01
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Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 07:38
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Музыка

Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса

Vologda-poisk.ru вчера в 08:35
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
РИА Новости 15 января в 12:53
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ 14 января в 20:38
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

Интерфакс вчера в 09:26
Политика

Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости вчера в 07:22
Армия и оружие

Украинских военных обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Напомним, украинские военнослужащие вернули наблюдателям ОБСЕ беспилотник, с которым была утеряна связь у Орехово, с полностью зачищенной картой памяти.
Взгляд.ру вчера в 21:20
Политика

Медведев сообщил об отставке Правительства РФ

После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
U74.Ru 15 января в 09:35
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби

Известия вчера в 22:01
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan сняли без камуфляжа

Как сообщает издание "Автоновости дня", кросс, участвующий в рекламной съемке и запечатленный на эксклюзивном фото, представляет собой топовую версию Volkswagen Tiguan с фирменным аэродинамическим обвесом R-Line.
Новые автомобили 15 января в 09:31
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Кино

Канал СТС показывает сериал «Папик»

Права на показ сериала СТС приобрел у шведской компании Eccho Rights. Сериал поставили на СТС ранее, чем обещали - 13 января.
Российская газета вчера в 10:40
Здоровье

Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи

Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
Вечерний курьер 15 января в 03:29
Происшествия

Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье

Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
REGNUM 00:20
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
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