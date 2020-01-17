Экономика
РБКЭксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России
В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
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Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой
Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»
Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»
В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Общество
В России появились первые видеобанкоматы
Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
Политика
Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России
Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
Политика
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Армия и оружие
Украинских военных обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
Напомним, украинские военнослужащие вернули наблюдателям ОБСЕ беспилотник, с которым была утеряна связь у Орехово, с полностью зачищенной картой памяти.
Политика
Медведев сообщил об отставке Правительства РФ
После послания Владимира Путина Федеральному собранию, Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства РФ в полном составе.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan сняли без камуфляжа
Как сообщает издание "Автоновости дня", кросс, участвующий в рекламной съемке и запечатленный на эксклюзивном фото, представляет собой топовую версию Volkswagen Tiguan с фирменным аэродинамическим обвесом R-Line.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Кино
Канал СТС показывает сериал «Папик»
Права на показ сериала СТС приобрел у шведской компании Eccho Rights. Сериал поставили на СТС ранее, чем обещали - 13 января.
Здоровье
Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи
Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.
Происшествия
Попытка контрабанды леса на сумму 50 млн рублей пресечена в Приангарье
Полицейские не позволили незаконно вывезти за границу круглый лес и пиломатериалы на сумму около 50 млн рублей.
Общество
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.