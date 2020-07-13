Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
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Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Здоровье
Глава Минздрава Башкирии обратился к Радию Хабирову с заявлением о коронавирусе
Сегодня, 13 июля, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативного совещания в региональном кабмине обратился к главе республики Радию Хабирову с просьбой сохранить масочный режим в регионе.
Горобзор.ру 01:29
Происшествия
Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате
Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Футбол
«Реал» обыграет «Гранаду» в 36-м туре Примеры 13 июля
Матч 36-го тура Примеры «Гранада» - «Реал» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 02:32
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
КП - Уфа 04:36
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Жительница Будапешта осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты».
Мойка78 08:58
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Алена Водонаева пожаловалась на отсутствие воды в Геленджике
Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на отсутствие воды в Геленджике, об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.
АиФ Краснодар 09:08
Футбол
Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии
Один из пользователей Snapchat заснял, как 19-летнего футболиста выгоняют из ночного клуба в Норвегии, сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 08:57
Политика
Ъ: Отставка Фургала может состояться на следующей неделе
Согласно действующему законодательству в случае, если досрочная отставка губернатора происходит после 1 июля, выборы главы региона переносятся на следующий год.
ЗакC.Ру 04:25
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Общество
В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим
Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:30
Политика
Китай ввёл санкции против четырёх американских законодателей
9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили, что вводят визовые ограничения и финансовые санкции против четырёх бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по мнению Соединённых Штатов, имеют отношение к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Аргументы и Факты 06:38
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11 июля в 11:19
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30