Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

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В фармкомпании объяснили резкий рост цен на анальгин

Газета.Ru06:47

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

Производитель назвал причину роста цен на анальгин

Телеканал 360°06:20

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru 11 июля в 20:33
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
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Здоровье

Глава Минздрава Башкирии обратился к Радию Хабирову с заявлением о коронавирусе

Сегодня, 13 июля, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативного совещания в региональном кабмине обратился к главе республики Радию Хабирову с просьбой сохранить масочный режим в регионе.
Горобзор.ру 01:29
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Происшествия

Суд признал виновным экс-совладельца «Росгосстраха» в растрате

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник, 13 июля, признал виновным бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова в присвоении и растрате имущества на сумму более 2 млрд рублей.
Известия 07:51
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,7K
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
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Футбол

«Реал» обыграет «Гранаду» в 36-м туре Примеры 13 июля

Матч 36-го тура Примеры «Гранада» - «Реал» начнется в 23:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 02:32
Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
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Общество

Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности

Жительница Будапешта осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты».
Мойка78 08:58
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Общество

Алена Водонаева пожаловалась на отсутствие воды в Геленджике

Телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на отсутствие воды в Геленджике, об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.
АиФ Краснодар 09:08
Футбол

Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Один из пользователей Snapchat заснял, как 19-летнего футболиста выгоняют из ночного клуба в Норвегии, сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 08:57
Политика

Ъ: Отставка Фургала может состояться на следующей неделе

Согласно действующему законодательству в случае, если досрочная отставка губернатора происходит после 1 июля, выборы главы региона переносятся на следующий год.
ЗакC.Ру 04:25
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Общество

В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим

Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:30
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Политика

Китай ввёл санкции против четырёх американских законодателей

9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили, что вводят визовые ограничения и финансовые санкции против четырёх бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по мнению Соединённых Штатов, имеют отношение к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Аргументы и Факты 06:38
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Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11 июля в 11:19
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Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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