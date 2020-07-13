Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В ФАС не получали жалоб по поводу рост цены на анальгин

Комсомольская правда04:50

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

Пандемия COVID-19 может привести к удорожанию многих лекарств – эксперты

Московский Комсомолец00:57

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

Ценник на анальгин резко взлетел в России

Телеканал 360°01:22

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:01
520
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 04:58
5
Политика

Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

РБК 04:22
552
Происшествия

В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте

В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 23:48
3
Происшествия

Брат футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелен в Тулузе

РИА Новости 04:34
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,4K
Гаджеты

Телевизоры Samsung начнут оснащать экранами от LG

Ранее LG уже поставляла экраны для телевизоров Samsung с диагоналями 75 и 65 дюймов. Samsung может удешевить новые смартфоны из-за пандемии.
Piter.tv 04:29
1
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
17
Футбол

Карпин заявил о «мерзости и подлости» из-за условий возобновления РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0. После возобновления РПЛ оба клуба стали жертвами пандемии.
РБК 02:39
1
Общество

В Крыму выявили семь новых случаев коронавируса

Крымские лаборатории за минувшие сутки проверили на коронавирус 1402 человека, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 03:08
149
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
199
Политика

Китай ввёл санкции против американских законодателей

Китай вводит санкции в отношении американских законодателей в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
RT на русском 04:43
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Политика

Японские правые требуют от Абэ не слов, а действий в отношении соседей

Японским правонационалистическим силам, похоже, надоели дипломатические демарши своего правительства в адрес соседних стран по поводу неудовольствия их политикой в отношении островов, которые Токио считает «своими».
REGNUM 04:03
1
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
291
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
26
Происшествия

В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
327
Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
104
Экономика

Эксперты усмотрели предпосылки для роста промышленности

Несмотря на существенный ущерб для промышленности от последствий пандемии COVID-19, эксперты видят ряд предпосылок для восстановления объёмов производства.
Российская газета 04:19
Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»

Авиация НАТО в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров, пишет Аvia.pro.
Вечерний курьер 03:02
4
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
2
Общество

В Москве отменены почти все оставшиеся ограничения

Почти все оставшиеся ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, отменены в Москве, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
81
Шоу-бизнес

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

В городе Калабасас (США) был обнаружен мертвым внук культового певца Элвиса Пресли – Бенджамин Кио.
Территория новостей 00:16
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
5
Шоу-бизнес

Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений

Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
46
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
22
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
14
Авто

Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России

Новые автомобили 10 июля в 11:35
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное