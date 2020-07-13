Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 04:01
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
В Приморье завершили расследование уголовного дела о случайном убийстве на охоте в отношении трех жителей Кавалеровского района, сообщается в понедельник на официальном сайте прокуратуры региона.
ТАСС вчера в 23:48
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Гаджеты
Телевизоры Samsung начнут оснащать экранами от LG
Ранее LG уже поставляла экраны для телевизоров Samsung с диагоналями 75 и 65 дюймов. Samsung может удешевить новые смартфоны из-за пандемии.
Piter.tv 04:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Футбол
Карпин заявил о «мерзости и подлости» из-за условий возобновления РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:0. После возобновления РПЛ оба клуба стали жертвами пандемии.
РБК 02:39
Общество
В Крыму выявили семь новых случаев коронавируса
Крымские лаборатории за минувшие сутки проверили на коронавирус 1402 человека, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 03:08
Политика
Китай ввёл санкции против американских законодателей
Китай вводит санкции в отношении американских законодателей в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
RT на русском 04:43
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Японские правые требуют от Абэ не слов, а действий в отношении соседей
Японским правонационалистическим силам, похоже, надоели дипломатические демарши своего правительства в адрес соседних стран по поводу неудовольствия их политикой в отношении островов, которые Токио считает «своими».
REGNUM 04:03
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Экономика
Эксперты усмотрели предпосылки для роста промышленности
Несмотря на существенный ущерб для промышленности от последствий пандемии COVID-19, эксперты видят ряд предпосылок для восстановления объёмов производства.
Российская газета 04:19
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»
Авиация НАТО в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров, пишет Аvia.pro.
Вечерний курьер 03:02
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Общество
В Москве отменены почти все оставшиеся ограничения
Почти все оставшиеся ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, отменены в Москве, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
В городе Калабасас (США) был обнаружен мертвым внук культового певца Элвиса Пресли – Бенджамин Кио.
Территория новостей 00:16
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений
Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
Авто
Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России
Новые автомобили 10 июля в 11:35