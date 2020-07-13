В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.

с чего всё началось

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

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