Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

В ФАС не получали жалоб по поводу роста цен на анальгин

Комсомольская правда04:50

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

ФАС прокомментировала рост цен на анальгин

РЕН ТВ04:59

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
261
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
292
Армия и оружие

США передумали выводить армию из Афганистана и Германии

Вывода войск из разных регионов нет, но предлагается, наоборот, увеличить финансирование зарубежных военных объектов.
Территория новостей 10 июля в 13:52
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru 11 июля в 11:56
413
Общество

Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт

Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.
Профиль 02:34
3
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
45
Общество

Круизы и парки: в Пермском крае ввели новые послабления режима

Одобрены изменения в указ о режиме самоизоляции.
АиФ Пермь 05:48
Политика

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе

Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
Байкал24 вчера в 18:55
155
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
1,9K
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,5K
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Здоровье

От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

Американские ученые раскрыли секрет здоровой печени. Они назвали вкусный и полезный напиток, который может снизить риск цирроза.
ToDay News Ufa вчера в 05:59
23
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

КП - Уфа 04:36
22
Армия и оружие

Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

Турция будет поддерживать Азербайджан в связи с обострением ситуации на границе с Арменией, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.
Взгляд.ру 06:03
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
6
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
201
Гаджеты

Телевизоры Samsung начнут оснащать экранами от LG

Ранее LG уже поставляла экраны для телевизоров Samsung с диагоналями 75 и 65 дюймов. Samsung может удешевить новые смартфоны из-за пандемии.
Piter.tv 04:29
2
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv 02:57
6
Общество

Россияне одобрили повышение налогов

Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
17
Общество

«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики

Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
4
Происшествия

Россиянина с переломом обматерили в больнице и выкинули на улицу

Lenta.ru 05:43
1
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

В мае Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X.
Evo-rus.com 02:16
23
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы вчера в 00:09
10
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Газета.Ru 05:40
393
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
42
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева дала отпор злопыхателям после обвинений в алкоголизме

Телеведущая дала отпор хейтерам после обвинения в алкоголизме.
Актуальные Новости вчера в 13:57
1
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
46
Авто

В РФ открылась первая водородная автозаправочная станция

В России открылась первая водородная АЗС, которая пока работает в экспериментальном режиме.
Picsnews.net 02:41
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное