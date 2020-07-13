Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось
Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Происшествия
Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров.
ТАСС 10:41
Общество
Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара
Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 10:17
Общество
«Норникель» направил 6 млрд руб. на ликвидацию аварии в Норильске
ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей.
News.ru 05:30
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Футбол
«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва
RT на русском 09:04
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Экономика
Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
Политика
Лавров призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь
Глава МИД России Сергей Лавров переговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым по поводу ухудшения обстановки на границе между этими двумя странами.
Дума ТВ 09:56
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Политика
В РСТ не исключили возобновление авиасообщения с рядом стран в августе
Ранее Росавиация направила авиационным властям некоторых стран предложения по возобновлению авиасообщения.
Газета.Ru 08:14
Общество
Девушка осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»
Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 08:23
Политика
Во фракции Порошенко прокомментировали «языковой» законопроект
Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде считает, что законопроект об использовании украинского языка в образовательных учреждениях раскалывает общество, заявил ее депутат Владимир Вятрович.
РИА Новости 09:56
Единоборства
Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем
До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.
Юфсбет 07:54
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42