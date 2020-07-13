Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

Пандемия COVID-19 может привести к удорожанию многих лекарств – эксперты

Московский Комсомолец00:57

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

Производитель назвал причину роста цен на анальгин

Телеканал 360°06:20

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
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Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Свиридова не стала молчать и попросила завистников, которым не нравится пост, просто пройти мимо.
Дни24 01:36
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Политика

Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет

Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет.
Эхо Москвы 05:32
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Происшествия

В Тулузе убили брата футболиста «Тоттенхэма» Орье

Вести.Ru 05:45
Баскетбол

«Зенит» объявил о подписании бывшего форварда «Галатасарая» Пойтресса

26-летний нападающий Алекс Пойтресс перешёл в "Зенит", сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
Sport.ru 05:58
Политика

«Коммерсантъ» назвал возможных кандидатов на замену Фургалу

РБК 00:58
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Футбол

«Ростов» опроверг информацию о кадровых изменениях в руководстве клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг информацию в СМИ о том, что клуб может покинуть его текущее руководство и главный тренер Валерий Карпин.
Матч ТВ 06:06
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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Политика

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Ролик в поддержку Сафронова записали несколько действующих журналистов пула — Анастасия Савиных из ТАСС, Кира Латухина из «Российской газеты», Елена Егорова из «Московского комсомольца», Наталья Галимова и Полина Химшиашвили из РБК, Антон Желнов с «Дождя», а также Светлана Бочарова из «Ведомостей».
Ведомости 06:09
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Происшествия

ФСБ задержала в Ростовской области сторонников ИГ

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»*, в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России», — заявили в ФСБ.
RT на русском 06:14
21
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
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Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
8
Армия и оружие

Азербайджан нанес удар по опорному пункту вооруженных сил Армении

По словам представителей оборонного ведомства, в ночь на 13 июля военные страны нанесли массированный удар по опорному пункту вооруженных сил противника.
Актуальные Новости 02:54
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Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
291
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
Известия 02:57
2
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Киберспорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 03:23
5
Политика

МИД России обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе

Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, говорится в сообщении МИД России.
RT на русском 06:11
Экономика

Белоусов допустил переход экономики к росту 3% и выше еще до 2023 года

По предварительным данным чиновника, в июне безработица ускорилась до 6,3%, по Общенациональному плану действий власти должны добиться ее снижения к концу 2021 года до 5%.
Интерфакс 03:52
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Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
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Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Общество

«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики

Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
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Общество

В Саратове эксперты озвучили прогноз на второй этап отмены ограничений

Представитель ведомства отметила, что все решения такого плана принимаются на заседании оперативного штаба.
Регион 64 05:27
Общество

Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей

В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
Российская газета 04:46
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Политика

В РПЦ оценили степень адекватности опального священника

Lenta.ru 05:53
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Шоу-бизнес

Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети

В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
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Политика

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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