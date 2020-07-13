В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.

с чего всё началось

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Армия и оружие НАТО зарегистрировал рекордную активность российских подлодок В последние годы активность подлодок российского военно-морского флота достигла небывало высокого уровня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном 13 июля в редакционном объединении Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Общество У СИЗО «Лефортово» задержаны несколько журналистов «Ъ» У СИЗО "Лефортово" начались задержания людей, которые пришли поддержать советника "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, передает корреспондент "Ъ".

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 1K

Происшествия ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек. 134

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 2

Общество Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда. 293

Общество Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 330

Здоровье В Прикамье подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом Пермь, 13 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июля, подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 20

Футбол «Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет Футбольный клуб "Кадис" из одноименного города стал первой командой сегунды, которая завоевала право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе Испании.

Технологии Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам. 1

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Общество Губернатора Шумкова раскритиковали за работу в соцсетях Эмоциональные посты губернатора Курганской области Вадима Шумкова, в которых глава региона анонсировал информационную атаку против своего правительства, могут сработать не так, как этого хотели бы власти Зауралья. 1

Шоу-бизнес 27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире 27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .

Общество В Хабаровске идет новый митинг из-за задержания губернатора Фургала В центре Хабаровска начался очередной массовый митинг против ареста губернатора региона Сергея Фургала.

Политика Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет Президент России Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. 269

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 33