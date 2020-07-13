Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось
Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
Что происходит 09:43
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
Общество
Суд в США не дал отсрочить первую за 17 лет смертную казнь
В США проведут первую за 17 лет смертную казнь преступника, осужденного на федеральном уровне.
Газета.Ru 10:58
Происшествия
Подполковнику МВД из Курской области предъявили обвинение в госизмене
Подполковнику полиции в Курской области Дмитрию Борзенкову, который был задержан по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины, предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
РЕН ТВ 14:23
Политика
Появилось видео, как Путин раскрутил ручку на совещании по нацпроектам
Владимир Путин во время совещания по нацпроектам раскрутил ручку.
Невские Новости 06:21
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru вчера в 20:27
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Общество
«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Общество
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Адвокат журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов рассказал, что ФСБ обвиняет его подзащитного в рассылке шифровок чешским спецагентам.
Городовой 14:43
Общество
Путин подписал закон о предотвращении и ликвидации разливов нефти
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который направлен на предупреждение и ликвидацию разливов нефти.
Взгляд.ру 15:17
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Игры
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Чемпионат 10:39
Политика
Жириновский рассказал, почему повязали губернатора Фургала
«Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору», — заявил политик.
ForPost 09:28
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Общество
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
Общество
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по четырем сценариям.
Российская газета 13:17
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13:49
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Армия и оружие
Турция выступила против режима прекращения огня в Ливии
Анкара, 13 июля 2020, 14:07 — REGNUM Введение режима прекращения огня в Ливии не пойдет на пользу Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу 13 июля, сообщает Reuters.
REGNUM 07:07
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военных объектов ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщило в понедельник об уничтожении на границе ряда военных объектов и военной техники Вооруженных сил Армении.
ТАСС 14:18
Армия и оружие
Индийская армия закупит тысячи американских штурмовых винтовок Sig 716
Вооруженные силы Индии собираются закупить в США 72 тысячи штурмовых винтовок Sig 716.
Военное обозрение 06:28