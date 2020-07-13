Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

Производитель назвал причину роста цен на анальгин

Телеканал 360°06:20

В ФАС не получали жалоб по поводу роста цен на анальгин

Комсомольская правда04:50

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Шоу-бизнес

27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире

Passion.ru 01:53
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,3K
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,6K
Футбол

«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина

Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды.
CT news 07:17
3
Общество

Центр Гамалеи надеется ввести вакцину от COVID-19 в оборот в августе

В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 07:18
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Авто

УАЗ получил патент на передний бампер «Русского Прадо»

Накануне в базе Роспатента появились первые изображения переднего бампера будущего внедорожника, ожидаемо получившего отличный от «Патриота» дизайн.
Автоновости дня 03:35
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Хоккей

ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
ТАСС Спорт 06:55
Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
2
Политика

Шнуров хочет снять своего «Слугу народа» с такими же последствиями?

Вероятно, Шнур готовится сильно снять и широко показать стране/миру российский аналог сериала «Слуга народа».
Страницы Воронежской культуры 11 июля в 13:11
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Общество

Настоятельница монастыря в Москве купила Mercedes за 10 млн

Настоятельница Покровского женского монастыря в Москве Феофания купила Mercedes-Benz S-класса. Автомобиль якобы обошелся ей в 10 млн рублей.
Общественная служба новостей 07:07
36
Наука

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана вчера в 10:55
120
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
3,3K
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
1,6K
Политика

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
6
Происшествия

В Самаре произошел пожар на складе с краской

Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
7
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
235
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Здоровье

Областная больница перестала принимать плановых пациентов из-за коронавируса у врача

В Калининградской областной больнице закрыли плановый приём пациентов из-за коронавируса у врача.
Калининград.Ru 06:34
Происшествия

Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
444
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
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Общество

В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха

Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 07:20
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