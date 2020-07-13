Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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В фармкомпании объяснили резкий рост цен на анальгин

Газета.Ru06:47

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

Производитель назвал причину роста цен на анальгин

Телеканал 360°06:20

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 09:30
6,4K
Общество

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»

С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
2
Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
10
Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
105
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
87
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
664
Происшествия

На Сахалине супруги убили 8-летнюю девочку и выбросили тело в лесу

В Южно-Сахалинске случилась страшная трагедия. Супруги изнасиловали и убили 8-ми летнюю девочку.
Интересная Россия вчера в 21:18
29
Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
11
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Вдова Проскурина подтвердила свой переезд в северную столицу. Она заявила, что там ее будет ждать мать.
CT news 11:00
67
Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
18
Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
37
Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
115
Армия и оружие

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
42
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
20
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
593
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
238
Общество

Киев закрыл въезд российскому актеру за съемки в Крыму

Украинские пограничники на три года закрыли въезд в страну российскому актеру за то, что тот принял участие в съемках фильма в Крыму.
РИА Новости Крым 10:54
1
Технологии

Виски Johnnie Walker выпустят в «бумажных» бутылках

FoxTime.ru 12:06
Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
102
Спорт

Юрченко ушел в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Реальное время 11:21
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
522
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
68
Армия и оружие

«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США

Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
2
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
11
Происшествия

ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
614
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
301
Происшествия

Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

BFM.ru 11:38
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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