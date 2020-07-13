Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Оценить105
с чего всё началось
Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:28, Ашберн
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Происшествия
На Сахалине супруги убили 8-летнюю девочку и выбросили тело в лесу
В Южно-Сахалинске случилась страшная трагедия. Супруги изнасиловали и убили 8-ми летнюю девочку.
Интересная Россия вчера в 21:18
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Вдова Проскурина подтвердила свой переезд в северную столицу. Она заявила, что там ее будет ждать мать.
CT news 11:00
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:56
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
Киев закрыл въезд российскому актеру за съемки в Крыму
Украинские пограничники на три года закрыли въезд в страну российскому актеру за то, что тот принял участие в съемках фильма в Крыму.
РИА Новости Крым 10:54
Технологии
Виски Johnnie Walker выпустят в «бумажных» бутылках
FoxTime.ru 12:06
Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Спорт
Юрченко ушел в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Реальное время 11:21
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Армия и оружие
«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США
Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45