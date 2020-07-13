Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 05:16
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Космос
Новая миссия НАСА VERITAS откроет сокровенные тайны Венеры
AstroNews.ru вчера в 08:48
Общество
В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике
В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Политика
Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет
Президент России Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие.
Коммерсантъ 03:34
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
Общество
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
Шоу-бизнес
Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений
Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт вчера в 10:23
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва
РИА Новости 05:16
Экономика
Кудрин назвал 20 лет Путина застоем в России
В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой.
Капитал страны вчера в 02:23
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Политика
Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
В России создали новый легкий броневик «Стрела»
Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
ТАСС 04:28
Общество
Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru вчера в 05:42
Кино
Вышел трейлер биографической драмы о Марии Кюри «Опасный элемент»
В Сети появился первый трейлер биографической драмы «Опасный элемент» об ученом, лауреате Нобелевской премии по физике и химии Марии Кюри.
Культуромания 04:04