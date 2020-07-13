В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили «Известия». По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.

с чего всё началось

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 5

Политика Путин прокомментировал уровень безработицы в России Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. 634

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлен в Свердловской области до 20 июля, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. 9

Общество В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».

Политика Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на 10 лет Президент России Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. 252

Общество Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России. 218

Шоу-бизнес Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России. 46

Хоккей Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона» Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.

Экономика Кудрин назвал 20 лет Путина застоем в России В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой. 2,5K

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 39

Общество В России создали новый легкий броневик «Стрела» Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.

Общество Москву ожидает новое арктическое вторжение Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. 169