Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В фармкомпании объяснили резкий рост цен на анальгин

Газета.Ru06:47

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

Производитель назвал причину роста цен на анальгин

Телеканал 360°06:20

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru 10:44
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Армия и оружие

Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
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Общество

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Смирнов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
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Происшествия

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров

Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
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Общество

«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
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Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
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Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
65
Происшествия

В Воронеже у «Свидетелей Иеговы» прошли обыски

У последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской на территории России) в Воронеже проходят обыски.
De Facto 10:55
9
Общество

В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»

В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
15
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
5,2K
Экономика

Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля

Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Газета.Ru 09:27
9
Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество

Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
Известия 06:07
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Общество

В Екатеринбурге из-за нарушений закрыли 6 летних веранд ресторанов

В Екатеринбурге были закрыты 6 летних веранд ресторанов, причина — нарушение санитарных норм по борьбе с коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 10:55
11
Здоровье

Саратовский министр не исключил возвращения к карантину

Саратовцам, которые игнорируют меры безопасности, пригрозили возвращением ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Коммерсантъ Саратов 10:31
2
Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

Свиридова не стала молчать и попросила завистников, которым не нравится пост, просто пройти мимо.
Дни24 01:36
6
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.
ПРАЙМ 08:19
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Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость отдыха российских звезд в Сочи и Геленджике

В Геленджике побывали актер Стас Ярушин с семьей и актриса Алена Бабенко. По ее словам, на курорте самое главное — это море.
Кубань 24 08:10
Общество

Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля

В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
29
Кино

Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
62
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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