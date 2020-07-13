Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

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