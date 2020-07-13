Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
Читать в источнике
Комментировать70
с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Обезболивающее от кризиса. Почему в России выросли цены на анальгин

Телеканал 360°13:23

В фармкомпании объяснили резкий рост цен на анальгин

Газета.Ru06:47

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль вчера в 07:48
11
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
590
Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

РИА Новости 13:59
475
Армия и оружие

Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села

URA.Ru вчера в 20:27
14
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
30
Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
44
Общество

Протесты в Хабаровске возобновились после малолюдного шествия

ИА Красная Весна 06:58
37
Политика

Путин сократил численность центрального аппарата МВД

Владимир Путин сократил численность центрального аппарата МВД РФ до 5834 человек. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ.
Российская газета 13:30
8
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
548
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
119
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
136
Гаджеты

Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A

Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.
Megaobzor.com 12:26
Общество

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Специалисты проводят оповещение пациентов, записанных ранее на прием к специалистам учреждения.
Сахалин.Инфо 18:15
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
21
Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Энергетика

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
2
Армия и оружие

Ракетоносец «Орел» вновь поучаствует в Главном военно-морском параде

Напомним, что в Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте, который состоится 26 июля, задействуют 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 тысяч военных.
Mil.Press FLOT 04:18
2
Шоу-бизнес

Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу

На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
Paparazzi.ru 10:06
10
Политика

Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:13
Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
159
Спорт

Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
1
Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

CT news 06:52
1
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
15
Технологии

Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
28
Общество

В Калифорнии вновь ужесточат санитарные меры в связи с коронавирусом

Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
ИА Красная Весна 17:10
3
Общество

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
78
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
63
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное