Экономика
ТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось
Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
Известия 08:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Российскому актеру запретили въезд на Украину
Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Футбол
«Локомотив» сделал предложение по аренде защитника «Лестера»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» сделал предложение «Лестер Сити» по аренде хорватского защитника Филипа Бенковича.
Чемпионат 11:55
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тысяч метров
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС.
RT на русском 10:53
Политика
В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны
Задержание экс-министра Азербайджана Рагима Газиева по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату государственных органов страны произвела служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
ИА Красная Весна 11:30
Спорт
В Steam и Epic Games Store началась предзагрузка Death Stranding
Позже Sony приняла решение выпустить DS на ПК. Релиз порта Death Stranding на компьютерах состоится 14 июля в Steam и Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 12:44
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»
ProstoProSport 10:14
Экономика
Банк России не намерен проводить деноминацию рубля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию рубля, несмотря на предложения отдельных экспертов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 07:35
Экономика
Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков.
Известия 10:16
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили 09:58
Общество
Миллионеры попросили повысить налоги
Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Теи скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Теи умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Беременная инста-дива Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
На днях 35-летняя блогерша вышла замуж за 20-летнего сына бывшего супруга.
Киноафиша России 03:24
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Общество
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой «Во все тяжкие»
С нетерпением ожидаемая геймерами игра Far Cry 6 французской компании Ubisoft обзавелась полноценным трейлером.
Российская газета 11:41
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Здоровье
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП
В Вологодской области в понедельник заявили о снятии ограничений так называемой "второй волны".
Российская газета 10:47
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Политика
Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2»
Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст (представитель партии «Левые») призвал сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Евразия Daily 09:52