Экономика

ТАССТАССЭксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку. Об этом говорится в материалах аналитической компании DSM Group.
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с чего всё началось

Цены — боль: в России резко подорожал анальгин

Средняя цена на отечественный анальгин в июне выросла на 26,5%, до 17 рублей за упаковку (здесь и далее стоимость округлена до рублей без учета копеек), следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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В России резко подорожал анальгин

Lenta.ruвчера в 20:58

Производитель объяснил рост цены на анальгин

РИА Новости05:35

Производитель назвал причину роста цен на анальгин

Телеканал 360°06:20

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

ТАСС04:37

В фармкомпании объяснили резкий рост цен на анальгин

Газета.Ru06:47

В России резко подорожал анальгин

URA.Ruвчера в 17:51

В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%

Известиявчера в 17:20
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Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
1,9K
Происшествия

Сбежавший из России бизнесмен спрятался в старинном замке Шотландии

Шаповалов в 2000-х годах приобрел за 900 тысяч евро старинный замок XVII века рядом с деревней Баллачулиш, недалеко от которой снимали фильмы про Джеймса Бонда, Гарри Поттера и «Властелин колец».
Lenta.ru 09:54
Происшествия

Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

Газета.Ru 09:45
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Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
РБК 09:05
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Авто

Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты

На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.
Российская газета вчера в 04:39
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Спорт

К дьяблоиду Aluna: Sentinel of the Shards выпустили геймплейный трейлер

Игромания.ру 09:39
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
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Наука

Натрий поможет улучшить батареи смартфонов

Возможную альтернативу дорогостоящему металлу предложили ученые НИТУ «МИСиС», ИБХФ РАН и Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф под руководством профессора Центра Аркадия Крашенинникова.
БМ24 06:40
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Экономика

В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику

Zauralonline.ru 08:30
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
4,5K
Общество

В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса

Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
1,5K
Культура

Худрук МХТ им. Чехова прокомментировал сообщение о скандале в труппе

По словам художественного руководителя, сбор труппы состоялся после четырёхмесячного перерыва в работе.
Говорит Москва 11 июля в 10:45
Шоу-бизнес

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
38
Общество

Девушка осталась без работы из-за «сводящей мужчин с ума красоты»

Жительница Будапешта Барбара Луна Сипос рассказала, что ей пришлось уволиться с работы из-за реакции мужчин на ее внешность, сообщило издание Daily Mail.
РИА Новости 08:23
2
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Общество

В московский офис «Открытой России» снова пришли с обыском

Что важно знать:9 июля обыски по делу ЮКОСа 2003 года прошли у сотрудников "Открытой России" и "МБХ медиа", а также в офисе организации и редакции издания.
Snob.ru 09:57
Политика

В Польше подвели итоги выборов после обработки 99,97% голосов

Варшава, 13 июля 2020, 09:37 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов на президентских выборах по итогам обработки 99,97% бюллетеней.
REGNUM 02:37
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
218
Экономика

«Норникель» стал лидером падения на Мосбирже после новой аварии

Акции «Норильского никеля» стали лидерами падения на Московской бирже.
РБК 05:33
Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

Полиция задержала вооруженного протестующего в Хабаровске

Органы правопорядка задержали протестующего с ножом на территории Хабаровска.
Народные новости 08:55
2
Футбол

Карпин раскритиковал чемпионат России по футболу

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 28-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0) обрушился с критикой на чемпионат России по футболу, обвинив организаторов в разных подходах по отношению к разным командам, что влияет на спортивный принцип.
Газета.Ru 08:15
4
Общество

Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
308
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
248
Общество

Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
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