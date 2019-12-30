Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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На петербургском рынке ипотеки зафиксирован опасный тренд

РБК Санкт-Петербург06:36

Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

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Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

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ТК Звезда02 января в 17:17

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru03 января в 12:12

Эксперты спрогнозировали рост ипотечного рынка и снижение ставки

Красная весна02 января в 11:34

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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Дело о шоу в честь Гитлера в центре Петербурга возбудили и закрыли

Lenta.ru 07:04
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На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

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В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
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Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США по культурным объектам в Иране расценится как военное преступление.
iReactor 05:54
Хоккей

Ларионов — о финале МЧМ: важно убрать свое эго в одно место

Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что сплочённость и командный дух должны стать залогом успеха в финале чемпионата мира против команды Канады.
RT на русском 07:00
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 02 января в 10:24
Политика

Поклонская выразила готовность стать послом России на Украине

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что готова поехать в Киев и работать там послом России.
News.ru 06:48
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Опубликовано видео крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

ТК Звезда 02 января в 09:31
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году

Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
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Политика

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
Российская газета 06:27
Политика

Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить.
ТАСС 03:04
Теннис

ATP Cup. Карен Хачанов вывел сборную России вперед в матче с США

На командном турнире ATP Cup стартовал матч группового этапа Россия — США.
Bookmaker-ratings.ru 06:51
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
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СМИ рассказали об отдыхе Зеленского в Омане

РИА Новости 07:01
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Уже сегодня «Золотой глобус» объявит победителей

Победители будут объявлены в двух категориях: драма и комедия/мюзикл.
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Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
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Гаджеты

Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
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Авто

В Kia рассекретили новый кроссовер Kia Sonet

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Автоновости дня вчера в 01:58
Происшествия

Во Владивостоке три десятка автомобилей рыбаков провалились под лед

На острове Русском во Владивостоке под лед частично провалились около 30 машин, которые в ряд припарковали местные рыбаки, сообщил РИА "Новости" представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Газета.Ru 05:19
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Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv 03 января в 10:18
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Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ

Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Газета.Ru вчера в 09:29
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Синоптики пообещали россиянам аномальное тепло в Рождество

Местами ожидается ветер с порывами до 17 м / с. 4 января в Гидрометцентре рассказали, что причиной аномального тепла почти по всей России стал атлантический циклон.
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Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США

Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
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Экономика

Российские миллиардеры дали свой прогноз курса рубля на 2020 год

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля».
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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В России хотят скорректировать брачный возраст

В России планируют скорректировать возраст вступления в брак или условия, при которых допускается сыграть свадьбу до 18 лет.
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Российская газета вчера в 13:26
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