Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

News.ruвчера в 15:36

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 12:12

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Эксперты спрогнозировали рост ипотечного рынка и снижение ставки

Красная весна02 января в 11:34

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06

Банки сокращают кредитование бизнеса в Петербурге

РБК Санкт-Петербург02 января в 01:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Космос

Гамма-гало пульсаров прояснило природу избытка антиматерии

Проведенный анализ демонстрирует, что эти объекты отвечают за существенную часть регистрируемого на Земле потока позитронов, а суммарный вклад всех пульсаров может быть ответственным за пока не получивший окончательного объяснения избыток этих частиц, пишут авторы в журнале Physical Review D.
N+1 28.12.19 в 19:02
Хоккей

Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Sport24.ru 16:02
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился

Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
РИА Новости 11:29
Музыка

Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

Канадский певец Джастин Бибер выложил в Сеть новую композицию под названием Yummy, сообщает THR.
РИА Новости вчера в 18:25
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Армия и оружие

Возле посольства США в Багдаде взорвались две ракеты

Позже стало известно, что недалеко от посольства США — в зеленой зоне — взорвались две ракеты, передает ТАСС.
Вести.Ru 11:59
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Армия и оружие

AP: США перебрасывают 4200 военных на Ближний Восток

Уточняется, что 3,5 тыс. военных 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина) в ближайшее время присоединятся к 700 американским военнослужащим, которые были переброшены в Кувейт ранее на этой неделе.
RT на русском 19:04
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Газета.Ru 17:29
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба не уйдет в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Поля Погба и покупке форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Sports.ru 16:33
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Политика

Глава МИД ФРГ прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Маас отметил, что находится в тесном контакте с главами МИД Великобритании и Франции, а также главой дипломатии ЕС и госсекретарём США.
RT на русском 18:03
Армия и оружие

Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале

Удар нанесен по базе проиранских формирований «Хашд аш-Шааби» в сирийском Абу-Кемале на границе с Ираком, сообщает канал в Twitter (@op_shield).
Политика Сегодня 15:21
Происшествия

В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец

Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.
РИА Новости 17:47
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Сборная Казахстана разгромно уступила Германии на МЧМ-2020

В первом матче утешительного раунда МЧМ-2020, сборная Казахстана проиграла команде Германии со счетом:4:0.
ГЛАС.RU 02 января в 06:28
Политика

В МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины отреагировали на совместное заявление послов Израиля и Польши в Киеве, которые осудили чествование основоположников украинского национализма со стороны Киева.
RT на русском 14:21
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Космос

Ученые точно датировали исчезновение лунного динамо

В новой научной работе исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), США, вместе с коллегами из других научных учреждений установили, что лунное динамо – один из возможных механизмов формирования древнего магнитного поля Луны – исчезло примерно 1 миллиард лет назад.
AstroNews.ru 03:51
Культура

Объявлен победитель вокального конкурса «Новая Звезда-2020»

ТК Звезда 15:07
Футбол

«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»

Евро-футбол.ру 16:56
Футбол

«Бенфика» обыграла «Виторию» в чемпионате Португалии

"Бенфика" выиграла у "Витории" из Гимарайнша в выездном матче 15-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости 17:54
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Армия и оружие

Источник сообщил о нанесении ракетного удара по американской базе в Ираке

Discover24 01:58
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Происшествия

Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире

Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Регион online 17:33
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии

Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Происшествия

В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости вчера в 08:45
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