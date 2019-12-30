Экономика
Газета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Общество
Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса
Гаджеты
Apple выпустит два недорогих смартфона на смену iPhone SE
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Общество
В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погоды
В Москве ожидается ухудшение погоды. Холодный атмосферный фронт принесет в столицу осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 15 м/с.
Происшествия
Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе
151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Космос
На Венере впервые обнаружены действующие вулканы
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Армия и оружие
В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Политика
В США отменяют выступления Юрия Бутмана
Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Футбол
Сборная США отменила сбор в Катаре из-за политической напряженности
Сборная США отказалась от идеи проведения сбора в Катаре из-за политической напряженности на Ближнем Востоке — 2 января при налете ВВС США был убит иранский генерал.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»
Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
Гаджеты
Компания Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey
Транснациональная корпорация Samsung Electronics уже в ближайшее время представит широкой публике линейку принципиально новых игровых мониторов с экранами QLED и разрешением Dual Quad, поддерживающим частоту обновления в 240 Гц.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Киберспорт
Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года
Армия и оружие
Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год
Автоспорт
Врач прокомментировал состояние здоровья Шумахера
Осенью прошлого года стало известно о попытках вылечить гонщика стволовыми клетками, для чего Шумахера перевезли в парижскую клинику.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.