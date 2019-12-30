Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

News.ruвчера в 15:36

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 12:12

Банки сокращают кредитование бизнеса в Петербурге

РБК Санкт-Петербург02 января в 01:51

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Эксперты спрогнозировали рост ипотечного рынка и снижение ставки

Красная весна02 января в 11:34

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 21:46
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Lenta.ru вчера в 13:52
Гаджеты

Apple выпустит два недорогих смартфона на смену iPhone SE

ToDay News Ufa 02 января в 11:32
Политика

Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:42
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Общество

В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погоды

В Москве ожидается ухудшение погоды. Холодный атмосферный фронт принесет в столицу осадки в виде мокрого снега и ветер с порывами до 15 м/с.
Известия 06:15
Происшествия

Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
Тайга.инфо вчера в 10:06
Космос

На Венере впервые обнаружены действующие вулканы

Ин-спейс.ру 01:54
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Происшествия

В Петербурге устроили огненное шоу во славу Гитлера

Piter.tv 06:45
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Эхо Москвы 02 января в 03:31
Армия и оружие

В ЛНР сбит ударный беспилотник ВСУ

REGNUM 07:48
Авто

Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника

Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
CarsWeek.ru 02 января в 14:09
Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Политика

В США отменяют выступления Юрия Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру 07:56
Футбол

Сборная США отменила сбор в Катаре из-за политической напряженности

Сборная США отказалась от идеи проведения сбора в Катаре из-за политической напряженности на Ближнем Востоке — 2 января при налете ВВС США был убит иранский генерал.
Спорт-Экспресс 03:49
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин рассказал газете "Московский комсомолец", как устроена "ядерная кнопка" и возможен ли случайный пуск ракет.
РИА Новости 07:13
Гаджеты

Компания Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey

Транснациональная корпорация Samsung Electronics уже в ближайшее время представит широкой публике линейку принципиально новых игровых мониторов с экранами QLED и разрешением Dual Quad, поддерживающим частоту обновления в 240 Гц.
Актуальные Новости вчера в 23:04
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
Новые автомобили 02 января в 23:48
Экономика

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Lenta.ru 03:54
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Киберспорт

Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года

REGNUM вчера в 01:42
Армия и оружие

Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год

Военное обозрение вчера в 03:15
Автоспорт

Врач прокомментировал состояние здоровья Шумахера

Осенью прошлого года стало известно о попытках вылечить гонщика стволовыми клетками, для чего Шумахера перевезли в парижскую клинику.
ТК Звезда 06:28
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
REGNUM вчера в 21:45
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