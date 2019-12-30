Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru08:30

На петербургском рынке ипотеки зафиксирован опасный тренд

РБК Санкт-Петербург06:36

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru03 января в 12:12

Эксперт предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

News.ru10:16

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Общество

Вдова онколога Павленко назвала дату и время его похорон

АБН 10:51
Армия и оружие

В ЛНР заявили о подрыве бойцов ВСУ при установке мин в Донбассе

RT на русском 06:56
Футбол

Лэмпард подтвердил слухи о возможном уходе Жиру из «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключает, что форвард Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.
Чемпионат 14:19
Политика

Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
ТК Звезда 13:10
Политика

Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке

Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
RT на русском 14:42
Политика

В Иране предложили 80 млн долларов за убийство Трампа

Человеку, который убьет президента США Дональда Трампа, нужно заплатить 80 миллионов долларов.
URA.Ru 13:29
Армия и оружие

Иран готовит удар по военным объектам США

В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
Росбалт 11:59
Хоккей

Канада — Россия 1:2 (2-й перерыв)

РИА Новости 14:45
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Политика

На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

REGNUM 11:20
Футбол

Рома — Торино 0:0 (1-й тайм)

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Рома» – «Торино». Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.44.
Чемпионат 11:00
Политика

В Иране проходит церемония прощания с Сулеймани

Экономика сегодня 02:45
Политика

На Украине хотят установить памятник Бандере недалеко от границы с РФ

На Украине планируют установить памятник лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере неподалеку от границы с РФ.
РЕН ТВ 11:31
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru вчера в 08:39
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском 12:34
Армия и оружие

Российскую морскую пехоту назвали одной из сильнейших в мире

Российская морская пехота попала в топ-5 стран с лучшими войсками такого рода.
Телеканал 360° 03 января в 00:43
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми

Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
StarHit.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Коммерсантъ 14:31
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Происшествия

Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске

Мужчина нанес ножевое ранение водителю бригады скорой помощи в Архангельске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Газета.Ru 13:00
Спорт

Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски»

Афанасий-бизнес 09:33
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru 11:11
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление общественного деятеля Ирины Хакамады из-за ее позиции по Крыму.
РИА Новости 10:20
Футбол

Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»

Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Soccer.ru 13:36
Армия и оружие

Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде

Росбалт вчера в 12:55
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное