Экономика
Газета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Человеку, который убьет президента США Дональда Трампа, нужно заплатить 80 миллионов долларов.
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Иран готовит удар по военным объектам США
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
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"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
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Мужчина ранил ножом водителя скорой помощи в Архангельске
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Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски»
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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
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Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
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Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
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В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом
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