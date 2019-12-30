Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Эксперт предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

News.ru10:16

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

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Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

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Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

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Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

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На петербургском рынке ипотеки зафиксирован опасный тренд

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