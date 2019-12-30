Экономика
Газета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Политика
Сайт для призывников в США рухнул из-за опасений Третьей мировой войны
Сайт призывной службы (Selective Service System) США оказался недоступен на фоне спекуляций в Интернете о возможности начала Третьей мировой войны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Генсек IFAB: «Офсайд есть офсайд, даже сантиметровый»
Лукас Бруд, генеральный секретарь Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), занимающегося регулированием правил игры в футбол, пояснил, как следует работать видеоассистенту (ВАР) при определении положения вне игры.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Армия и оружие
Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть".
Хоккей
СКА потерпел самое крупное поражение в КХЛ
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
В Турции арестовали организаторов побега экс-главы Nissan Карлоса Гона
Армия и оружие
Коалиция США опровергла нанесение авиаударов к северу от Багдада
«Коалиция в последние дни не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада», — говорится в сообщении.
Экономика
Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам
До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Кино
Disney установил новый рекорд по кассовым сборам по итогам 2019 года
Студии Disney 2019-й год принес огромную сумму кассовых сборов в размере 11,1 миллиарда долларов.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб
Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Теннис
Барти и Бертенс сыграют в паре в Брисбене
Первая ракетка мира Эшли Барти и девятая ракетка Кики Бертенс сыграют в паре на турнире в австралийском Брисбене, который стартует в понедельник, 6 января.