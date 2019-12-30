В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

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