В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Политика Кадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Политика Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой» Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".

Общество Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.

Энергетика Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Происшествия Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Общество Амстердам ввел новый налог для туристов Новый налог был введен 1 января как прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.

Авто Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.

Происшествия Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Общество В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.

Технологии В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7 В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Наука Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе В декабре 2019 года благодаря хорошей погоде все запланированные работы были выполнены, а площади, которые удалось исследовать, больше плановых в три раза, рассказал ученый.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани На рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.