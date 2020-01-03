Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Банки сокращают кредитование бизнеса в Петербурге

РБК Санкт-Петербург02 января в 01:51

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06

Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

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Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 12:12

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

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Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15
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Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
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Защита отключила от сети третий энергоблок Южно-Украинской АЭС

Вести.Ru 01:32
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
RT на русском вчера в 20:54
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Политика

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости вчера в 16:59
Политика

Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости вчера в 18:15
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости вчера в 20:35
Хоккей

Перри дисквалифицирован на пять матчей

Форвард «Далласа» Кори Перри дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову защитника «Нэшвилла» Райана Эллиса,сообщает официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 02:17
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
REGNUM 02:07
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал критику в отношении "голубых огоньков" несправедливой.
РИА Новости 01:00
Футбол

Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре

Американские футболисты должны били прибыть в Катар в воскресенье, сборы должны были продлиться в течение двадцати дней.
Московский Комсомолец вчера в 22:50
Происшествия

В пригороде Парижа мужчина напал на прохожих с ножом

В пригороде Парижа Вильжюиф неизвестный мужчина хотел напасть на прохожих с ножом. Это произошло в парке От-Брюйер около супермаркета.
Pravda.Ru вчера в 10:36
Происшествия

В Брянске появилось фото ударившего мужчину ножом парня

Сегодня, 4 января, издание «Брянские новости» опубликовало снимок задержанных. Между тем, пострадавшего мужчину прооперировали.
Городской телеканал (Брянск) 00:01
Общество

В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
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Общество

Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост

Вести.Ru вчера в 04:28
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

В рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Здоровье

Врач рекомендовал бегать по паркам зимой для профилактики депрессии

Регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии, сообщает Агентство "Москва".
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Армия и оружие

Войска США в Европе приведены в состояние повышенной боеготовности

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Гаджеты

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут в один день

Ранее директор по продуктам компании Xiaomi Ван Тенг подтвердил, что будущие флагманы получат аккумуляторы ёмкостью не менее 4500 мАч.
UfaTime.ru вчера в 07:18
Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.
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Космос

Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики

Астрономам было известно, что галактика AGC 203001, которая находится на расстоянии в 260 млн лет от Земли, насыщена большим количеством нейтрального водорода.
Pravda.Ru вчера в 05:57
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Политика

Катар призвал к сдержанности после убийства генерала Сулеймани в Ираке

Катар призывает все стороны к сдержанности после убийства в ходе спецоперации США в Ираке иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Происшествия

Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми

Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
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Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News вчера в 09:08
Экономика

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье.
Piter.tv 01 января в 01:57
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