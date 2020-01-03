Экономика
Газета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Армия и оружие
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Политика
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Политика
Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
Хоккей
Перри дисквалифицирован на пять матчей
Форвард «Далласа» Кори Перри дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову защитника «Нэшвилла» Райана Эллиса,сообщает официальный сайт лиги.
Происшествия
При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «голубых огоньков»
Продюсер Иосиф Пригожин назвал критику в отношении "голубых огоньков" несправедливой.
Футбол
Сборная США по футболу отменила тренировочный сбор в Катаре
Американские футболисты должны били прибыть в Катар в воскресенье, сборы должны были продлиться в течение двадцати дней.
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина напал на прохожих с ножом
В пригороде Парижа Вильжюиф неизвестный мужчина хотел напасть на прохожих с ножом. Это произошло в парке От-Брюйер около супермаркета.
Происшествия
В Брянске появилось фото ударившего мужчину ножом парня
Сегодня, 4 января, издание «Брянские новости» опубликовало снимок задержанных. Между тем, пострадавшего мужчину прооперировали.
Общество
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи высказали мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных СМИ.
Общество
Жена Андрея Павленко прокомментировала его прощальный пост
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
В рождественские и новогодние праздники команда президента США Дональда Трампа c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала возможность ракетного удара для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Здоровье
Врач рекомендовал бегать по паркам зимой для профилактики депрессии
Регулярные пробежки зимой по парку помогут справиться со стрессом и станут профилактикой депрессии, сообщает Агентство "Москва".
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут в один день
Ранее директор по продуктам компании Xiaomi Ван Тенг подтвердил, что будущие флагманы получат аккумуляторы ёмкостью не менее 4500 мАч.
Общество
Амстердам ввел новый налог для туристов
С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.
Космос
Астрономы обнаружили водородное кольцо вокруг далекой галактики
Астрономам было известно, что галактика AGC 203001, которая находится на расстоянии в 260 млн лет от Земли, насыщена большим количеством нейтрального водорода.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Политика
Катар призвал к сдержанности после убийства генерала Сулеймани в Ираке
Катар призывает все стороны к сдержанности после убийства в ходе спецоперации США в Ираке иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Происшествия
Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми
Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Экономика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье.