Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

В 2020 году ставки по ипотеке достигнут новых исторических минимумов, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Если не в этом, то в следующем году они вполне могут опуститься до 7-8%. Однако никаких рекордов на рынке ипотеке не предвидится.
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Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

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ТК Звезда02 января в 17:17

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Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

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РБК Санкт-Петербург02 января в 01:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
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WADA назначило размер взноса России на 2020 год

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.
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Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

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Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице.
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На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
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Disney установил новый рекорд по кассовым сборам по итогам 2019 года

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Армия и оружие

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Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
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