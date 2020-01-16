Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия16:01

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Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье до 15%

Коммерсантъ21:59

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК20:36

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец17:22

Специалисты прогнозируют рост цен на жилье в 2020 году

Телеканал 360°18:44

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru17:47

В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%

Комсомольская правда19:30

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия18:01
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Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском 08:32
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Армия и оружие

Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
Росбалт 11:35
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в мировом суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК 22:48
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК 04:19
Общество

Власти Турции разблокировали «Википедию»

Напомним, весной 2017 года турецкие власти заблокировали доступ к электронной энциклопедии из-за того, что «Википедия» якобы очерняла имидж республики, рассказывая о связях Анкары с террористами.
Аргументы и Факты 17:38
Футбол

Тедеско: после отпуска удивил Айртон

Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Чемпионат 06:06
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Общество

Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России

Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 21:45
Гаджеты

Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek

По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Astera вчера в 06:28
Здоровье

В Китае умерла питавшаяся пять лет рисом и перцем студентка

В октябре прошлого года года у студентки обнаружили проблемы с сердцем и почками, в результате чего она обратилась в организации благотворительного характера.
Rostov gazeta 09:08
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Происшествия

В результате пожара в Иркутской области погибли двое детей

ТАСС 20:25
Кино

Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»

REGNUM вчера в 17:35
Здоровье

Роспотребнадзор учит россиян профилактике гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор в канун подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ выпустил рекомендации по профилактике.
Новый День 22:53
Политика

Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

ТАСС 22:32
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Утро.ru 14:12
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Рамблер 06:30
Наука

На основе стволовых клеток была создана 3D-модель нервной системы

Anonsens вчера в 14:40
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
Общество

Новый иск к Эпштейну вскрыл детали его предполагаемых секс-преступлений

Американский финансист Джеффри Эпштейн, который покончил с собой в СИЗО летом прошлого года, где находился по обвинению в секс-торговле, сексуально домогался и незаконно торговал девушками в возрасте от 12 лет на своем частном острове в Карибском море вплоть до 2019 года.
РБК 21:14
Общество

Владимир Путин огласил Федеральному Собранию ежегодное послание

Важное решение было принято сегодня после послания президента Федеральному Собранию.
Телеканал ОТВ 11:11
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи от российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском 20:48
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, ушли под воду из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление индонезийского форума окружающей среды.
РИА Новости 22:22
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
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