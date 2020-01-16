Экономика
REGNUMЭксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.
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с чего всё началось
Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.Известия16:01
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