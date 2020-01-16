Экономика
REGNUMЭксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.
Читать в источнике
Оценить314
с чего всё началось
Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.Известия15 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году
ТАСС15 января в 17:05
Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году
Московский Комсомолец15 января в 17:22
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Армия и оружие
Армия Азербайджана занимает 52-е место в мировом рейтинге
Армия Азербайджана расположилась на 52-м месте из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower.
Армия и оружие
В Эстонии оценили шансы Балтии стать «целью» России после Украины
По словам Лаанеотса, в 2014 году после событий на Украине "хорошие русские знакомые" сказали ему, "что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии".
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Политика
Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России
Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
Футбол
Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём»
Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Происшествия
Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Армия и оружие
Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана
Технологии
Microsoft добавит графический режим в калькулятор для Windows 10
Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10.
Политика
Госдума дала согласие Путину назначить Мишустина премьер-министром
Госдума большинством голосов — 383 «за» («против» — 0, «воздержался» — 41) — дала президенту России Владимиру Путину согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
Общество
«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований
«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу КХЛ
По сумме всех конкурсов команда дивизиона Харламова набрала 11 очков, опередив других соперников с большим отрывом.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Технологии
Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Спорт
Сборная России опустилась на 2-е место в медальном зачете юношеских ОИ
Национальная команда России опустилась на второе место в общем медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.