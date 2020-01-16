Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы.
Известия15 января в 16:01

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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ15 января в 16:12

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM15 января в 16:27

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец15 января в 17:22
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Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Армия и оружие

Армия Азербайджана занимает 52-е место в мировом рейтинге

Армия Азербайджана расположилась на 52-м месте из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower.
Москва-Баку.ru 17 января в 10:24
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
Армия и оружие

В Эстонии оценили шансы Балтии стать «целью» России после Украины

По словам Лаанеотса, в 2014 году после событий на Украине "хорошие русские знакомые" сказали ему, "что как только Россия покончит с Украиной, настанет очередь стран Балтии".
Sputnik Литва вчера в 09:30
Общество

Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале

Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
RT на русском 17 января в 04:43
Политика

Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

Московский Комсомолец вчера в 09:07
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Политика

Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru 17 января в 08:01
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).
RT на русском вчера в 15:44
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
REGNUM 16 января в 03:27
Футбол

Тренер «Сампдории» Раньери: «Съем своих игроков живьём»

Главный тренер "Сампдории" Клаудио Раньери прокомментировал разгромное поражение от "Лацио" в рамках 20-го тура Серии А.Я добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьем.
Soccer.ru 00:05
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° вчера в 09:33
Происшествия

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известия вчера в 20:04
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Радио Sputnik вчера в 05:26
Политика

Главного советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Известия вчера в 23:04
Политика

Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Интерфакс вчера в 22:47
Армия и оружие

Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

ТК Звезда 16 января в 23:10
Технологии

Microsoft добавит графический режим в калькулятор для Windows 10

Компания Microsoft добавила возможность построения графиков математических функций в приложении «Калькулятор» в тестовой версии операционной системы Windows 10.
REGNUM вчера в 04:11
Политика

Госдума дала согласие Путину назначить Мишустина премьер-министром

Госдума большинством голосов — 383 «за» («против» — 0, «воздержался» — 41) — дала президенту России Владимиру Путину согласие на назначение Михаила Мишустина председателем правительства РФ.
Примечания 16 января в 07:28
Общество

«Новая газета» обратилась в ФСБ с просьбой объяснить новую волну лжеминирований

«Новая газета» обратилась с открытым письмом к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой объяснить новую волну лжеминирований.
Эхо Москвы 00:03
Хоккей

Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу КХЛ

По сумме всех конкурсов команда дивизиона Харламова набрала 11 очков, опередив других соперников с большим отрывом.
ProstoProSport вчера в 13:14
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия 16 января в 23:26
Технологии

Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Спорт

Сборная России опустилась на 2-е место в медальном зачете юношеских ОИ

Национальная команда России опустилась на второе место в общем медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне.
МК-Спорт вчера в 12:03
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета вчера в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
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