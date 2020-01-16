Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия16:01

Подробнее о событии

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru17:47

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ16:12

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия18:01

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM16:27

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском 08:32
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews 12:07
Общество

Минфин одобрил появление в России частных судебных приставов

Отмечается, что на первом этапе частным приставам разрешат взыскивать долги в пользу юридических лиц, а ФССП сконцентрируется на обеспечении интересов физических лиц и государственных органов.
ТАСС 02:00
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Политика

Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января

Госдума 16 января рассмотрит назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
RT на русском 11:41
Общество

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС 21:32
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 21:31
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Политика

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты

В настоящее время кандидатом на должность президента может быть гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории страны не менее 10 лет.
Lenta.ru 05:07
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 13 января в 19:55
Гаджеты

Мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir разбили Intel

Анонсированные всего неделю назад процессоры для ноутбуков AMD Ryzen Renoir 4000-й серии уже были замечены в базе данных бенчмарка 3DMark.
Ридус 04:25
Наука

Частый секс может задержать менопаузу

ToDay News Ufa 13:05
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Общество

После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы

Московский Комсомолец 04:11
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru 21:22
Гаджеты

В России разработали премиальный смартфон для экстремальных условий

REGNUM 19:19
Энергетика

Лукашенко намерен покупать украинскую нефть

На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.
Rusvesna.su вчера в 20:59
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 13:54
Экономика

Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до 6-летнего минимума

Расходы на строительство в прошлом году резко выросли - на 3,8%, тогда как рост инвестиций в оборудование замедлился - до 0,4% с 4,4% в 2018 году.
Финмаркет 05:42
Происшествия

В частном секторе Южно-Сахалинска тушат пожар

О пожаре в частном секторе Южно-Сахалинска сообщает соавтор ИА Sakh.com.
Сахалин.Инфо 18:55
Единоборства

Будет нокаут: Макгрегор выступил перед боем с Серроне

РЕН ТВ 20:50
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

У эстонской ведьмы родилась прелестная малышка. Звезда «Битвы экстрасенсов» и ее возлюбленный Марк Хансен снова стали родителями.
Wday.ru 01:15
Футбол

Чистая прибыль 700 европейских клубов в 2018 году составила €140 млн

Чистая прибыль 700 клубов высших футбольных дивизионов Европы составила 140 миллионов евро в 2018 финансовом году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:34
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия 03:55
Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» провели вечеринку без жён с 22 моделями

После победы над «Астон Виллой» со счётом 6:1 футболисты «Манчестер Сити» посетили вечеринку в Чешире в роскошном отеле со спа-центром.
Евро-футбол.ру 11:53
Политика

Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о «застое»

Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.
РИА Новости 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное