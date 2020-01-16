Экономика

REGNUMREGNUMЭксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в среднем на 5−7%.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия15 января в 16:01

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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ15 января в 16:12

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец15 января в 17:22

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM15 января в 16:27

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47
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Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

РИА Новости вчера в 11:02
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Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы

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В Петербурге арестовали впавшего в депрессию бездомного

В сообщении пресс-службы судов отмечается, что после просмотра послания президента России Федеральному собранию Николаев, по его же словам, впал в депрессию из-за сложившейся в стране обстановки.
78.ru вчера в 13:44
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Футбол

«Агроком» отсудил у ФК «Ростов» 154 млн рублей

Всё началось с того, что Донской табак, входящий в Группу Агроком предоставил футбольному клубу займ в 64 миллиона рублей.
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Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

RT на русском вчера в 23:19
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Космос

Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки

Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости вчера в 06:00
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

РИА Новости вчера в 16:23
Происшествия

Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы

Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Lenta.ru вчера в 09:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
РИА Новости вчера в 15:19
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

РБК 01:14
Общество

Тайная видеокамера в спальне как норма

BFM.ru вчера в 11:47
Футбол

Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика

Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины

RT на русском 00:17
Футбол

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
ГЛАС.RU 01:42
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
РБК вчера в 21:10
Энергетика

На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что после подписания контракта на транзит газа с Россией Киеву удалось снизить тарифы для потребителей.
Известия вчера в 09:54
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
РИА Новости вчера в 18:59
Здоровье

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:29
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк вчера в 05:41
Политика

В Пушкинском музее назвали голословными претензии Польши на картины

РБК 01:26
Общество

В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели

В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Коммерсантъ 00:25
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Абэ заявил о нерушимости сотрудничества с США

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Биатлон

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе в Рупольдинге

Российская газета 17 января в 10:07
Авто

Subaru Ascent превращается в глобальную модель

Модель построена на платформе SGP (Subaru Global Platform), которая не только обеспечивает внушительные 2980 мм колесной базы, обеспечивая необходимый уровень свободного пространства в салоне, но и в версии для Ascent предлагает целых 220 мм клиренса.
Allroader.ru 16 января в 12:09
Шоу-бизнес

Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластике

Народная артистка России, певица Алла Пугачева появилась на дне рождения у своего друга, композитора Игоря Николаева с помолодевшим лицом.
URA.Ru вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
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