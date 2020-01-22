Экономика
ТАССЭксперты: страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая
Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Кильского института мировой экономики.
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Один пожарный погиб, ещё трое пострадали при хлопке газа в Подмосковье
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Политика
Стал известен состав нового правительства РФ
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Здоровье
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей
Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Общество
Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Космос
Раскрыта загадка недоступной области черной дыры
Астрономы Кембриджского университета раскрыли свойства ранее недоступной для наблюдений области в окрестностях далекой гигантской черной дыры с помощью эха рентгеновского излучения.
Наука
Археологи назвали древнейший кратер на Земле
Ученые-археологи, проводившие раскопки в Западной Австралии, выяснили, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиардов лет назад, передает "Газета.ru" со ссылкой на портал Nature Communications.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Общество
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Общество
Карелия упала на «дно» рейтинга эффективности управления в регионах РФ
Работа властей Карелии по социально-экономическому развитию республики получила одну из самых низких оценок составителей "Рейтинга эффективности управления в субъектах РФ" за 2019 год.
Наука
У древней амфибии обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Следы доброкачественной опухоли на нижней челюсти нашли у бентозуха вида Benthosuchus korobkovi Как сообщает ToDay News Ufa, амфибия с опухолью жила более 250 млн. лет назад.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Путин заявил, что деньги на соцпособия выделяются с опережением
Президент России Владимир Путин заявил, что Минфин выделяет средства на социальные пособия с опережением графика.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Николаева поразила длинными ногами
Младшая дочь Игоря Николаева поразила длинными ногами Игорь Николаев отдыхает с семьей в Майами.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Госдума обсудит законопроект о должности зампреда Совбеза
Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о введении должности заместителя главы Совета безопасности, сообщает ИА REGNUM.