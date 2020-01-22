Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Кильского института мировой экономики.

Эксперты: страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая

Происшествия Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.

Политика Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.

Общество Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

Общество В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Космос Раскрыта загадка недоступной области черной дыры Астрономы Кембриджского университета раскрыли свойства ранее недоступной для наблюдений области в окрестностях далекой гигантской черной дыры с помощью эха рентгеновского излучения.

Наука Археологи назвали древнейший кратер на Земле Ученые-археологи, проводившие раскопки в Западной Австралии, выяснили, что местный кратер Яррабубба образовался 2,23 миллиардов лет назад, передает "Газета.ru" со ссылкой на портал Nature Communications.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Экономика Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

Общество Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Максиму Акимову поступило предложение возглавить «Почту России», он его принял, рассказали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

Наука У древней амфибии обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет Следы доброкачественной опухоли на нижней челюсти нашли у бентозуха вида Benthosuchus korobkovi Как сообщает ToDay News Ufa, амфибия с опухолью жила более 250 млн. лет назад.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.